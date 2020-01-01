大山待跨越 迪克森：阿森纳应该挑战前两名的位置

这名前枪手后卫看到了新教练治下的激励迹象，但他承认要实现球队雄心壮志还有很长的路要走。

迪克森说，阿森纳应该在英超联赛中“对排名第一或第二发起挑战”，而并且认为阿尔特塔在北伦敦“有一座巨大的大山要攀登”。

酋长球场的教练指挥棒已经交给了一张熟悉的面孔，前队长回到了俱乐部，这是他职业生涯中第一次担任教练的角色。

阿尔特塔应该已经意识到他把自己带入到了何种境地之中——而阿森纳已经陷入困境有一段时间了。

他肩负着重建以及前进的任务，在他短暂的掌舵生涯中，已经有了一些鼓舞人心的早期迹象。

然而，还有很长的路要走，在温格的带领下，这支曾经三次夺得联赛冠军的球队目前正努力让自己跻身前四。

枪手的传奇人物迪克森在接受采访时谈到了阿尔特塔所面临的挑战:“他不会在前六个月就进入前四，这是不可能的。”

“这是一个长期的项目，这是毫无疑问的。

“但是，最终，任何教练都会告诉你，一切和球员有关；比赛始终是关于球员的，也将永远是关于球员的，因为他们是将计划付诸行动的人。”

“那么现在的阵容够好了吗？你会在昨晚之后说‘是的’。”

“但是继续前进……忘记前四名和第六名吧，这支球队——我的阿森纳足球俱乐部——必须在第一名和第二名上具有挑战性；第二步，争取第一。这是他们需要回到的水平，但这是一座巨大的山，要从我们现在的位置爬上去。”

迪克森继续补充了阿尔特塔对球队产生的影响，他在元旦以2-0击败曼联的比赛中取得了三场比赛的第一场胜利。

“酋长球场已经很多年没有这样了——它几乎让我起鸡皮疙瘩。”

阿森纳将继续留在主场备战足总杯第三轮与利兹联的比赛，然后在1月11日与水晶宫的伦敦德比战中回归英超。