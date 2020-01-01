大家都不稳定 费迪南德：曼联仍然能争取进前四

一名前曼联宠儿认为，考虑到他们主要竞争对手的不稳定性，红魔仍然可以确保欧冠资格。

根据里奥·费迪南德的说法，尽管曼联本赛季表现不佳，但他们仍然有可能在5月份跻身前四。

曼联在25场比赛后滑落到积分榜的第七位，只取得了9场胜利。

费迪南德在老特拉福德赢得了6次英超联赛冠军，他相信他的老东家仍然能“争取”前四的位置，因为事实证明他们的主要竞争对手也很难保持稳定。

其他球队

“（曼联）没有我们想要的那么稳定，但这是随着改变而发生的，有很多年轻人被带进了球队。”他告诉Talksport：“作为一名球迷，你希望你的球队赢球，踢得好，取得成绩，看到大牌球员站出来进球，我们这个赛季在曼联看到过这种情况。”

“目前的目标是，如果能进入欧冠，曼联是幸运的，没有一支球队能够保持良好的状态来巩固他们在前四的位置。所以大家都可以争取。”

费迪南德补充了曼联在2019-2020赛季的糟糕表现：“基于以前的成功，这是一幅糟糕的画面。”

“球迷们记得那种成功，他们记得那个时候的球员，他们沉迷于胜利。”

“每个人都想看到自己的球队有产出，当你看到球队的投资水平时，球迷们坐在那里说：‘我们希望在球场上看到更多的东西。’”

“我们都坐在这里讨论并提出了如何改进的问题，所以希望俱乐部的掌权者能做出正确的决定。”

曼联将在2月17日的联赛冬歇后重返赛场，届时他们将做客斯坦福桥与切尔西进行一场关键的比赛。