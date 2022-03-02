“大家以为他是阿利森的儿子！”——被利物浦邀请一起举起奖杯的小朋友是谁？

利物浦门将阿利松为什么邀请一个小男孩来举起联赛杯冠军奖杯，他是谁？

在点球大战11-10战胜切尔西后，利物浦的赛后庆祝活动中出现了一个11岁的男孩，但这个意外的客人到底是谁，为什么让他举起奖杯？

这个小男孩名叫博-布朗，是一名利物浦球迷，在当地的L4巴萨U11球队担任中后卫。

博与他的父亲特伦斯-布朗一起到现场观看了联赛杯决赛，并被阿利森本人邀请到看台上与利物浦球员一起举起冠军奖杯。

代表利物浦学校足协的博，现在在读小学的最后一年，在利物浦的胜利后，他并不满足于呆在自己的分配座位上。

在球员们从通道里出来后，他的父亲帮助他向球员们靠近，他们碰到了阿利森，阿利森此前曾在利物浦与埃弗顿的德比战中遇到过博。

这位巴西门将问克洛普，博是否可以参加庆祝活动，然后利物浦主教练护送他走上台阶，走向奖杯。

博在赛后接受了天空体育采访，回顾了这一难忘的时刻，他还谈到自己的雄心壮志，希望有一天自己作为一名球员也能赢得奖杯。

他说道："这可能是我一生中最好的经历，我在想我是一名球员，我的队友们都在给我发短信，因为他们都为我感到激动，我回答说'也许有一天我也能做到'。”

"阿利森记得在德比战中见过我，他和我说话了。"

特伦斯则透露，博被误认为是阿利松的儿子，并补充道："在比赛结束时，我们认为我们应该尝试着离球员们近一点。我们在后面几排，所以我说'让我们下去看看我们能做什么'。”

"下一刻，球员们从隧道里出来，阿利森和他聊了几句——阿利森把他带了过去——我想他拍了拍克洛普，说'让他参与进来'。

"博与俱乐部没有关系，所以说实话，每个人都以为他是阿利森的儿子。”

"我的手机最后没电了，因为我收到了很多信息。这是一个骄傲的时刻，他现在出名了。"