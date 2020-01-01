大好机会 阿杜里斯：我们看腻了巴萨皇马包揽一切

这名经验丰富的前锋对两大豪门在国王杯中被淘汰表示欢迎，他期待着第一次举起奖杯。

阿杜里斯希望通过赢得国王杯来结束他在毕尔巴鄂竞技的职业生涯，他承认他已经厌倦了看巴塞罗那和皇家马德里“赢得一切”。

毕尔巴鄂在上周的国王杯四分之一决赛中淘汰了巴萨。

早些时候，皇家马德里在主场以3-4输给了皇家社会，这是65年来西班牙两大豪门首次在同一天被淘汰出西班牙杯。

其他球队

自2009年以来，阿杜里斯已经三次在西班牙国王杯决赛中输给了巴萨，而阿杜里斯现在渴望在一个更加公平的环境中结束自己的职业生涯。

“（新的比赛形式）没有破坏赛事；相反，它更有价值。我们有点厌倦了看到巴萨和皇马包揽一切。”

“但很高兴看到竞争变得更有活力。你可以在英格兰看到这种情况，那里的球队更富裕。这是一种人们喜欢的形式。”

“很长一段时间以来，我一直在幻想（赢得奖杯）。一开始，它是一个幻想，现在它可能更接近了，尽管它是非常困难的。”

“想象一下本赛季从足球界退役并赢得冠军的情景。这是任何人的梦想。”

阿杜里斯也明确表示他支持VAR，尽管欧洲顶级联赛一直在批评这项技术。

“我喜欢VAR。”他补充道：“很明显，我们必须改进。它是新的，而且会不断发展，但成功的地方比负面的地方更多。这让我在球场上更加冷静。”