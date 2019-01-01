大国际时代时代归来？传国米7500万求购佩佩

迎来孔蒂、渴望重回大国际时代的国米近期在转会市场上动作频频，传闻称他们向里尔边锋佩佩开出了一份7500万欧元的报价。

此前法国权威媒体《队报》曾表示，今夏动作频频的国际米兰向里尔方面开出了一份9000万欧元的超高报价，求购其队内的头号射手尼古拉斯·佩佩。

不过另一家媒体TF1在最新的报道中，驳斥了《队报》的这一说法，他们表示，相较于最初的6000万欧元报价，国米的新报价确实有了大幅度提高，但也只是达到了7500万欧元。

与此同时，蓝黑军团的也并不乏竞争对手，以拜仁、阿森纳、马竞、利物浦和曼联为代表的诸多豪门都渴望将这名科特迪瓦前锋招入麾下。因此无论是里尔还是佩佩本人，目前都还没对未来做出任何决定，这一转会肥皂剧恐怕很难在短时间内结束。

24岁的尼古拉斯·佩佩可以说是本赛季法甲最火的球星之一，作为一名右边锋，他却有着同位置球员极为少见的高大强壮的身材。与此同时，佩佩还具备出色的柔韧性、速度以及爆发力，搭配他那进步明显的盘带和传接球技术，经常能够在比赛中上演戏耍对方后卫的把戏。

除此之外，佩佩还有些着出色的大局观，经常会在带球突破的过程中观察队友跑位，然后送出精准直塞或斜传，积极寻求与队友的配合，而不是向许多黑人边路快马一样一条路走到黑，成为进攻终结者，这也是他能够在38场法甲比赛中收获11次助攻的根本原因。而赛季23粒进球，则表明这位里尔最佳射手还拥有着不错的射术以及无球跑动能力。

尽管如此，佩佩也有着自己的桎梏点，尽管技术和速度都很不错，但他在人球结合方面只能算做一般，很难在阵地战中充分发挥出自己的特点。至于射门方面，佩佩在接队友传中时的射门精度并不高，并且双足差距明显。

在国米当前的阵容中，正统右边锋只有波利塔诺和坎德雷瓦两人，当然，佩里西奇和劳塔罗·马丁内斯等人有时也能兼任这一位置。如果真的能够成功引进尼古拉斯·佩佩，势必会让他们的整体进攻提供一个档次。

除了佩佩，蓝黑军团在这一位置上还有着不少替补人选，托万、贝尔温等人也都在他们的考察范围内。