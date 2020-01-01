大卫路易斯：阿森纳取得成功之前我不会停止

这名巴西后卫重申他加入枪手是为了争夺冠军，并决心实现自己的雄心壮志。

大卫·路易斯说他“不会停止”，直到阿森纳再次取得成功，巴西人认为他们本赛季可以获得奖杯，米克尔·阿尔特塔将会带领俱乐部重回榜首。

2019年夏天，这名南美后卫来到酋长球场，希望帮助枪手们回到最佳状态。

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在切尔西尝到了国内和欧洲联赛的成功后，路易斯确信在夏季转会市场的一番繁忙操作之后，北伦敦球队的潜力是可以被发掘的。

然而，阿森纳退步了，而不是前进，埃梅里为此付出了失去工作的代价。

不过，路易斯相信，在2019- 2020年的赛季中，仍有一些东西可以挽救，并为未来的成功的基础。

他告诉枪手官方网站:“我仍然渴望赢得奖杯。我想和阿森纳一起赢得奖杯。我想让这个俱乐部再次闪耀。这是我的目标，我不会停止。这取决于我是否每天都有这种饥饿感。”

“对我来说，夺冠背后的第一件事就是信念。如果你不相信，不梦想，或者不相信梦想，那是不可能做到的。”

“首先你要有梦想，然后你要学习如何去实现梦想。然后你需要明白，在这个过程中，你会有一些美好的时刻，也会有一些困难的时刻，但你永远不能改变你的想法。”

“这就是为什么我认为我们可以在这个赛季获得冠军。我们有机会参加欧罗巴联赛和足总杯，然后我们要为前四而战。我们想要开始为这个俱乐部创造一个身份象征。每个人都会明白和我们比赛是很困难的。”

“毕竟，如果你不相信，你的人生将一事无成。”

2019年12月，前俱乐部队长阿尔特塔回到熟悉的环境中，肩负着唤醒沉睡巨人的任务。

路易斯确信西班牙人是这份工作的最佳人选，他说:“和阿尔特塔一起工作从第一天开始就很棒。他总是开门见山，而且已经向我们展示了他的想法和目标。他想要用一种胜利的心态和每天的努力来为俱乐部带来光芒。”

“他正在尽一切努力来达到这个目标。就我个人而言，我很享受这种感觉。我的俱乐部总是为冠军而战，总是为胜利而战，阿尔特塔也知道这一点。他有机会去很多很棒的地方和不同的俱乐部，他为瓜迪奥拉担任助理教练时做了很多。他以最好的方式学习，所以我相信他很快就会成为最好的教练之一。”

“这是不是他的第一份教练工作并不重要。他了解足球，他了解球场内情。他在场外做好了准备，他已经准备好了。”

“在我的职业生涯中，我有机会和很多教练一起工作，我认为他已经做好了充分的准备。当你热爱某样东西时，热情自然就来了。他热爱足球，热爱工作，所以这种热情感染了每一个人。”

“米克尔想要创造的是伟大的东西，我真的相信他的理念，我真的相信我们今年和未来可以做一些伟大的事情，所以我真的真的很高兴，因为我们还有很长的路要走。”

阿森纳目前在英超积分榜上排名第十，离前四名还有10分的差距，但他们仍有时间在杯赛淘汰赛中取得实质性的胜利的同时，在积分榜上再上一个台阶。