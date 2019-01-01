大卫路易斯即将完场与切尔西一年续约

这名巴西后卫与斯坦福桥的合同将在赛季结束后到期，但是他已经准备好接受新的续约。

据够力足球了解，大卫·路易斯即将与切尔西续约一年。

这名巴西后卫与斯坦福桥的合同在本赛季末到期。

在没有续约的情况下，他一直在向自由球员的状态靠近。

随着他的合同到期，外界猜测他将转会到其他地方，那不勒斯和摩纳哥也被认为对他感兴趣的。

然而，路易斯已经准备好结束任何关于他未来的不确定性。

一份为期12个月的协议已经摆在桌面上，这位31岁的球员已经准备签字。

据了解，他的代表一直在伦敦与切尔西会面。

经过积极的谈判，各方现在准备延长他们之间的合作。

够力足球曾在11月透露，路易斯将会优先留在蓝军。

在孔蒂执教生涯接近尾声时，他经历了一段艰难的时期，看上去他会在某个阶段会离开球队。

然后萨里欢迎他回归球队，并在本赛季中给了他非常充足的上场时间。

由于他仍然是俱乐部计划的重要组成部分，路易斯愿意继续把他的未来托付给切尔西。

本赛季他为蓝军参加了28场比赛。

最近的一次是在对阵热刺的联赛杯半决赛第二回合。在那场比赛中，他在萨里的球队的点球大战中成功地将其中一个点球罚进。

他希望在决赛中击败曼城，因为他还没有品尝过联赛杯的胜利。

路易斯的确拥有一个英超冠军，两次足总杯冠军，一次欧联杯冠军和一次欧冠冠军。

这些荣誉是他在切尔西效力的两段时间里获得的。

他第一次离开切尔西时在2014年——转会去了巴黎圣日耳曼,但他在2016年以3400万英镑（4500万美元）的身价被带回了西伦敦球队。