大卫·席尔瓦确认下赛季后离开曼城：这是最后一年

对大卫·席尔瓦来说，在曼城待上10年已经足够了，他说自己无法想象自己会为另一支英超球队效力。

大卫·席尔瓦确认下赛季将是他在曼城的最后一个赛季。

这名中场在2010年从瓦伦西亚转会到曼城后，已经进入了他为英超冠军效力的第10个赛季。

西班牙人在把俱乐部打造成欧洲最好的俱乐部之一的过程中发挥了巨大的作用，现在他明确表示他在阿提哈德球场的时间已经接近尾声，他已经赢得了4次联赛、2个足总杯和4个联赛杯冠军。

“这是最后一年。”他告诉《每日邮报》：“十年对我来说已经够了。这是最完美的时刻。最初俱乐部说的是续约两年，但我决定再签一年，所以我会在第十年离开。它完成了这个循环。这是一个漂亮的圆满的循环。我从来没想过我会为另一支球队跟曼城比赛。所以10年——就这样!”

席尔瓦说，他个人生活重心的转变促使他在下个赛季后离开，对33岁的席尔瓦来说，花更多的时间和家人在一起变得越来越重要。

他补充说:“我现在有了家庭，这是最重要的事情。我想花更多的时间和家人在一起。我在曼城还有一年的时间，所以我们将拭目以待。”

尽管席尔瓦在曼城的日子已经接近尾声，但他并不打算停止踢球，尽管他已经排除了转会到中国或任何一支必须面对他现在所在俱乐部的球队的可能性。

“不是中国。”席尔瓦昨日表示：“我不知道。我女朋友替我做决定！”

“我很想在拉斯帕尔马斯结束我的职业生涯，但是足球变了。谁知道呢?这取决于球队和球员。我不能来这里和这支球队一起踢乙级联赛。”

西班牙球星也不担心俱乐部会失去他的创造力，因为他相信英格兰的菲尔·福登的成长会让他的位置更容易得到填补。

席尔瓦说：“我相信他会成为一名出色的球员，是我在球队中很好的接班人。我给了他很多建议。他接受了这些信息，并且一天比一天好。他让我想起了我年轻时的自己，尤其是他作为一个人的样子。他很安静，但总是在那里比赛。他讨厌输球，这让他成为一名优秀的足球运动员。”

席尔瓦在他为曼城效力的9个赛季中出场396次，攻入71球，并为队友贡献129次助攻。