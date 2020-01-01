大博阿滕：疫情过后足坛将有所不同 满意自己的职业生涯

这位前AC米兰、巴萨球星认为疫情可能会帮助足坛从金钱中解脱出来。

贝西克塔斯的球星凯文-普林斯·博阿滕表示，在冠状病毒大流行结束后，足球将会与之前有所不同。

在新型冠状病毒疫情的影响下，英超、意甲、意甲、德甲、法甲乃至全球各地绝大部分的联赛都进入了停摆，奥运会、欧洲杯、美洲杯、欧冠和欧联杯也被推迟。

人们正在努力让足球回归正常，然而，这位前加纳国脚声称，当一切尘埃落定后，足球将会和之前有所不同。

其他球队

“我认为新型冠状病毒疫情过后的足球将会有所不同。转会费用和薪水将会有所不同，”博阿滕表示。

“人们会以不同的方式来对待金钱，我认为这是积极的方面。”

“仅仅因为一个球员一个赛季打得好并不意味着他下赛季就必须净赚800万，这太夸张了。”

“我18岁的时候，尼科·科瓦奇对我说，如果你开法拉利，你就得表现得像法拉利一样。现在很多法拉利车手都不像以前那样驾驶了。”

33岁的博阿滕在他16年的职业生涯中只获得了5座奖杯，但他对自己目前的表现感到满意。

“只有两名足球运动员在退役后会对着镜子说:我已经赢得了一切成就。他们就是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和梅西。”他继续说道。

“其他人不得不说:我本可以在这里和那里做得更好，相信我也会这样想，我原本可以在职业生涯中做得更好。”

“18岁时，我没有自制力。如果我能控制住自己，我会赢得更多奖杯吗？我不知道。”

“不过，我度过了一个杰出的职业生涯，我在许多过来都踢过球，学习了多种序言，并沉浸在当地的文化当中，我对自己职业生涯的一切都很满意。”