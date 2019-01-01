大佬的肯定 拉莫斯称赞贝尔和齐达内

皇马队长高度赞扬了他的威尔士队友，并表示他希望在西班牙首都度过美好的时光。

皇家马德里队长塞尔吉奥·拉莫斯称加雷斯·贝尔是一名“出色的球员”，并在经历了一个艰难的休赛期后支持他的队友。

贝尔曾很有可能离开马德里，但是这位威尔士球星仍然留在了伯纳乌。

在主教练齐内丁·齐达内的安排下，贝尔在本赛季的三场联赛中都有出色的表现，在皇马2-2战平比利亚雷亚尔的比赛中攻入两粒进球。

拉莫斯在接受《每日邮报》采访时表示：“我认为贝尔是一名出色的球员，在他加盟皇马的这些年里，他对俱乐部非常重要。你在报纸上可以找到很多东西。有些是真的，有些不是。我们生活在这个世界上，我们必须努力克服这一切。关于加雷斯的事，我认为时间会把一切安排妥当。不管每个球员在他的个人生活中做了什么，我认为这应该被尊重，甚至不应该被谈论。我们可以在空闲时间做我们想做的事情。当然，从职业上讲，你应该把自己奉献给一个球队，一个俱乐部，你要尽可能地诚实。之后，每个人都可以问心无愧地回家。”

在齐达内于2018-19赛季后半段再次执教皇马后，人们对贝尔的未来产生了怀疑。

齐达内在2018年离开皇马前连续三次获得欧冠冠军，然而，在洛佩特吉和索拉里离开后，这位法国人又回来了。

“他还是那个人。他保持着主帅的本色。他有更多的经验。”拉莫斯谈到齐达内时说：“我想说的是，本质上他是同一个人，但现在更好了，因为他有更多的经验。”

拉莫斯补充道：“是的，我们停下了赢球的脚步。但球队中没有一个人对胜利感到厌倦。这只是发生了一些事情，我们必须重新开始。我们的团队有了新成员。我们永远是夺冠的有力争夺者。你必须每年都赢。我们必须摆脱一个糟糕的赛季，我们更渴望胜利，更渴望竞争。我认为这将是一个好年头，我们必须从一开始就把事情做好。”