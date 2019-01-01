大佬的肯定 布冯盛赞C罗伊瓜因为尤文榜样

这两位经验丰富的射手在最后15分钟的进球帮助球队战胜了勒沃库森。

吉安路易吉·布冯赞扬了克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和冈萨罗·伊瓜因在周三尤文图斯2-0战胜勒沃库森的冠军联赛中做出的表率。

在前往勒沃库森之前，尤文已经在D组占据了榜首的位置，勒沃库森需要避免输球才能有晋级16强的机会。

彼得·博斯的球队在上半场有最好的机会，但是C·罗纳尔多在第75分钟时接到了迪巴拉的传中后破门，伊瓜因在伤停补时阶段锁定胜局，把主队送进了欧罗巴联赛。

布冯赞扬了C·罗纳尔多和伊瓜因向队友们展示了他们必须在整个赛季的每一场比赛中努力。

“如果我们以这种方式面对比赛，我相信我们都能做出杰出的事情。然而，如果我们以势利的心态对待比赛，那就成问题了。”布冯告诉意大利天空体育：“如果你在20岁时没有正确的决心去参加比赛，这将是一个糟糕的信号，更不用说在你40岁的时候了。”

“我很高兴我们有像伊瓜因和C·罗纳尔多这样的榜样来领导他们的表现、职业道德和为球队做出牺牲。”

尽管在C组的前四场比赛中只拿了一分，亚特兰大仍然在周三3-0战胜顿涅茨克矿工的比赛后获得了16强的席位。

“我想借此机会祝贺那不勒斯，尤其是亚特兰大，因为看到他们所取得的成绩是非常激动人心的。”布冯补充道：“我在前几场比赛后给加斯佩里尼发了短信，告诉他要相信，因为他们是那种可以击败任何人的球队。他们可以输给任何人，但在他们的日子里，他们可以打败任何人。我很高兴他们晋级了，这是一个精彩的故事。”