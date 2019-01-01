大佬的肯定 奥布拉克：菲利克斯会成为最佳之一

比托洛的进球帮助马竞1-0击败了莱加内斯，但他的队友注意到的是一名少年的表现。

据马德里竞技门将扬·奥布拉克说，葡萄牙神童若昂·菲利克斯可以成为“最好的球员之一”。

马德里竞技在周日的西甲联赛中以1-0击败了莱加内斯，这要归功于比托洛下半场的进球，助攻的则是以1.2亿欧元(1.09亿英镑/ 1.34亿美元)价格签下的菲利克斯。

奥布拉克高度赞扬了这名19岁球员的表现，同时赞扬了球队的比赛管理，在这场比赛中，他们在莱加内斯的10次射门中保持不失。

“我知道他很有天赋，很有潜力。”奥布拉克谈到这位葡萄牙国脚时说，他在最近的休赛期从本菲卡加盟：“俱乐部为引进他付出了很多努力，我们都认为他们带来了一名高质量的球员，他肯定能成为最好的球员之一。”

“现在他踢得很好，希望他能继续这样，给我们带来快乐。这是一场复杂的比赛。任何球队在对阵莱加内斯的比赛中都会遇到问题。比托洛上场，打进了致胜的一球，但总的来说，全队踢得都是最好的。我们防守得很好，我们也遭受了损失。知道如何承受痛苦是很重要的，因为你无法主宰整个比赛。”

马竞主教练迭戈·西蒙尼回应了奥布拉克对莱加内斯的评论，他在对阵莱加内斯时用了三后卫，而不是通常的四后卫。

这种方法取得了成功，马竞获得两连胜。

西蒙尼对记者说:“我们需要赢球，并试图用不同的方式来赢球。我们改变了很多，我们赢了。莱加内斯从不让你放松——他们在主场很强。”