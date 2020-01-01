大佬地位超然 科库确认鲁尼为德比郡正式队长

这位前红魔在公羊的处子秀中扮演了重要的角色，帮助球队获得了一场胜利。

德比郡主帅菲利普·科库已经确认韦恩·鲁尼为俱乐部的正式队长，这位前曼联前锋在处子秀上给人留下了深刻的印象。

鲁尼以球员兼教练的身份加入了公羊，他在周四德比郡2-1战胜巴恩斯利的比赛中为球队的第一个进球贡献助攻。

这位34岁的球员打满了90分钟，他的新俱乐部在2020年第一场比赛拿下了至关重要的3分。

自从10月中旬他的前东家华盛顿特区联队被多伦多FC淘汰出MLS季后赛后，鲁尼就再也没有参加过比赛，他享受着再次上场的机会，并渴望在接下来的几个月里在球场上做出尽可能多的贡献。

“这是一场不错的胜利。”鲁尼告诉RamsTV：“巴恩斯利状态很好，五场不败。本赛季早些时候我看了比赛，那是一支不同于以往的巴恩斯利。

“球队在过去3场比赛拿到7分。就我个人而言，我很高兴能踢满90分钟。”

“观众的反应也很热烈。在过去的一个月里，我看了所有的比赛，他们总是给我一个良好的待遇，所以今天我很高兴来到球场上，帮助球队取得胜利。”

“（回到赛场上）感觉很好。我已经训练了很长一段时间了，所以回到赛场总是很愉快的。我感觉很好，对我们来说最重要的是三分。”

“每个认识我的人都知道我想参加所有的比赛。我现在恢复得很好，这是一个快速的转变，我将有一个很好的恢复过程，为周日做好准备。”

在经历了七场不胜后，德比郡现在已经赢得了两连胜，上升到第17位。

在周四看到鲁尼的积极影响后，科库认为他不让这位前英格兰国脚成为他们的永久队长是个错误。

“鲁尼是我们的队长。”科库说。“如果我们当中有一名曾经是国家队队长的球员，有着这样的职业生涯、经验和领导力，我认为他成为德比郡的队长对每个人来说都是有意义的。”

在下一场比赛中，他们将前往水晶宫参加足总杯第三轮的比赛。