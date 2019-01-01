大佬不乐观 哈维：巴萨签下内马尔会很困难

前巴萨中场哈维谈到了关于西甲冠军和内马尔的传闻。

内马尔回到巴塞罗那将是“不可思议的”，尽管前球星哈维认为这位巴黎圣日耳曼的球星的转会将是“非常困难的”。

西甲冠军巴萨已经和内马尔联系在一起，内马尔在2017年以2.22亿欧元(2.5亿美元/ 2亿英镑)的世界纪录转会到法甲豪门巴黎圣日耳曼。

最近几天，内马尔没有出现在季前训练的第一天，使得巴黎圣日耳曼要采取行动。

内马尔的父亲回应说，俱乐部知道他的儿子会参加一个慈善活动，但巴黎圣日耳曼体育总监莱昂纳多证实若价格合适，内马尔可以出售。

哈维和内马尔一起踢了两个赛季，然后在2015年转会到卡塔尔的阿尔萨德。

“但说实话，我觉得这很难。我认为这很难。我们已经看到了很多我认为我永远不会看到的事情，比如巴黎圣日尔曼支付2.22亿欧元，所以我们必须等待。”毫无疑问，他是世界上最好的球员之一，但让我们看看巴萨会怎么做。”

虽然内马尔的未来还不确定，但据报道马竞球星安托万·格里兹曼将在不久的将来加盟巴萨。

法国国脚和世界杯冠军格里兹曼将在效力5年后离开马德里竞技。他有1.2亿欧元(1.35亿美元/ 1.07亿英镑)的违约金。巴萨是签下这名前锋的最大热门，去年夏天巴萨曾错过他。

根据前巴萨中场哈维的说法，这将是一笔很好的签约，他相信格里兹曼会很适合诺坎普，尽管交易迟迟没有得到确认。

“他是一个优秀的球员，一个世界巨星。”哈维补充道。“他为马德里竞技和法国做出了贡献。他是一个非凡的球员。这还不是官方消息，但看起来他要去巴塞罗那了。我认为这将是一个出色的签约。”

巴塞罗那已经签下了阿贾克斯的中场弗兰基·德容，瓦伦西亚的门将内托和米内罗竞技的后卫埃莫森。