大伤不易 洛夫图斯-奇克：我不得不重新学走路

由于在2019年欧罗巴联赛决赛前的长期伤病，这位切尔西的年轻球员本赛季还没有上场。

切尔西中场鲁本·洛夫图斯-齐克透露，在上赛季末跟腱受伤后，他不得不重新学习走路。

这一事件发生在上赛季末蓝军友谊赛对阵新英格兰革命的时候，那场比赛让他无缘欧联决赛对阵阿森纳的比赛，也让他无缘新赛季的开始。

自从受伤以来，洛夫图斯-齐克已经度过了漫长的5个月，这位英格兰国脚已经对这个问题进行了全面的阐述。

“我不得不重新学习走路。”他告诉Wow Hydrate：“当我从石膏里出来的时候，我几乎不能以坐姿将脚跟抬离地面。当事情发生时，我转过身推开了它，我听到了一声拍击声，声音非常大，我以为有人从后面撞我。裁判判了一个任意球，他吹了哨，所以他一定离我很近，但是看了回放，没有人离我很近。抬起我的腿需要最大的努力。大伤真的很难，你不会每天都看到不同，你不会每天早上醒来都觉得好多了，这是一段时间以后的事。更令人兴奋的是，我越接近复出，我就越有动力。我马上就可以了。”

事实证明，对洛夫图斯-齐克来说，跟腱受伤的时机尤其不幸。他在2018-19赛季表现出色，为蓝军打了40场比赛，这是他迄今为止的最高纪录。这位23岁的球员去年也打进了10球，这是他单赛季进球最多的一次。

不出所料，考虑到这支切尔西的年轻阵容，洛夫图斯-齐克期待重返球队，但他承认从长期伤病中恢复在精神层面是非常艰难的。

“伤病最大的方面是精神上的，所以我必须保持积极的心态，保持正确的心态。即使是粉丝的一条推特或一条消息，对我来说也有很大的不同。”他说：“说实话，我很少出门，尤其是拄着拐杖的时候。我刚刚在玩Xbox。我有一次去度假，感觉不太好，因为我的腿上有石膏，所以我不能游泳，而且捂着也很热。”

“我一直和妈妈、两个兄弟和妹妹待在家里，他们需要照顾我很多。”他笑着说：“让我妹妹一直给我做饭，真是太有趣了。”

“在那段时间里，我的家人都很好。”洛夫图斯-齐克继续说道：“当你有一个美好的一天，你会变得兴奋，越来越接近重新回到球场踢足球，回到健身房，推动它，所以我们会看到它是如何进行的。”

“我确实遇到过一些挫折，说实话，这些挫折让我很沮丧。在我受伤之前，我踢得很好。我想念跑步的疲劳感、想念努力工作的疲劳感、想念重新投入比赛的感觉。我只是不再感到疼痛了，但我肯定会恢复得更强壮，更敏锐，尽我所能保持更好的状态。”