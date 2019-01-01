大人不记小人过 拉涅利原谅卡马拉任性冒罚

富勒姆主教练曾在对哈德斯菲尔德的比赛中射失点球后表示想杀了法国人，但是这一切似乎都被成为了过去。

富勒姆主教练拉涅利热切希望卡马拉在对阵哈德斯菲尔德的比赛中错失点球的事件成为过去。

这名23岁的球员无视意大利人的命令，克拉文农场上0:0的时候，由他的锋线搭档米特罗维奇负责主罚点球。

但是对方门将罗斯尔扑出了卡马拉的点球，虽然米特罗维奇在补时阶段攻入真正制胜一球，主帅拉涅利曾承认，在那次失误后“想杀了”卡马拉。

卡马拉曾被威胁将无法随队出征挑战阿森纳，但是拉涅利表示，在向全队道歉之后，这一事件已经彻底结束了。

“现在一切都过去了。”意大利人说。

“我召集了全队和一些工作人员，他来找我并和所有人道歉了。对我来说这件事已经结束了。”

“球队是我的第一考虑，如果我需要他，他会继续踢球，但他必须做出改进以满足我的要求。”

“他是个好人，我也希望球迷和全队都支持他。”

拉涅利的批评之后，社交媒体上出现了大量针对卡马拉的种族歧视的辱骂。

西伦敦俱乐部猛烈抨击了球迷们的反应，并承诺将采取“最有力的行动”来对付那些侵犯者。

战胜哈德斯菲尔德结束了富勒姆7场不胜的糟糕战绩，如果他们接下去能够战胜枪手，他们可以从倒数3名的降级区逃生。

阿尔菲·莫森在此前的比赛中膝盖受伤，将会缺席酋长球场客场的比赛，但安古伊萨将会复出。