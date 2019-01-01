大乌龙 FIFA解释为何埃及足协给萨拉赫的投票不作算

在投票名单公布后，这位利物浦球星一直很沮丧，因为他的国家没有为他投票，但是原因现在已经被澄清了。

国际足联解释了为什么一些给穆罕默德·萨拉赫的投票没有作算。

利物浦球星萨拉赫没有进入国际足联最佳球员评选的前三名，他从埃及国家队队长和教练那里获得的投票没有被包括在内。

当国际足联公布完整的投票名单时，萨拉赫似乎很不高兴。

据报道，他在推特上删除了个人简介中提到埃及的内容，并发布了一条神秘的信息：“无论他们做什么来改变我对埃及的爱，他们都不会成功。”

国际足联在周四向Omnisport发布的一份声明中澄清了为什么那些给萨拉赫的选票没有计算在内。

该管理机构表示：“在8月15日对埃及足球协会（EFA）提交的投票进行监督期间，有人指出，投票表格上的签名都是大写字母，因此似乎无效（不真实）。投票表格也没有由秘书长签署，这是强制性的。”

国际足联补充称，已就该问题联系过埃及足协主席办公室，但没有及时收到任何回应以便计票。

国际足联还就最佳奖项的投票过程提出了更多问题。

尼加拉瓜队长胡安·巴雷拉在推特上称，尽管他的名字出现在国际足联的官方文件上，但他并没有投票，文件上说他选择了梅西、萨迪奥·马内和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多作为他的前三名。

国际足联说：“我们已经检查了尼加拉瓜足协提交的投票文件，所有的文件都有尼加拉瓜足协的官方印章。与联合会提交的投票表和我们在FIFA.com上公布的投票表进行比对后，我们确认我们有球员签名的正确选票。我们要求尼加拉瓜足协调查此事。”