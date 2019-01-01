大义灭亲 斯托伊奇科夫呼吁重罚祖国保加利亚

这位前巴塞罗那中场球员表示，保加利亚可能需要比关闭球场“更严厉的惩罚”。

保加利亚传奇赫里斯托·斯托伊奇科夫在电视露面时强忍泪水，他要求对在索菲亚发生的种族主义辱骂采取行动。

这位前金球奖得主表示，为了应对周一比赛中出现的可耻场面，可能需要采取比关闭球场更严厉的惩罚措施。

保加利亚的一部分支持者将猴子叫声对准了斯特林、泰隆·明斯和拉什福德，在转播中还可以看到他们作出纳粹的敬礼。

保加利亚足协主席米哈伊洛夫在风波中辞职，欧足联已经开始对该组织进行纪律调查。

瓦西尔·列夫斯基国家体育场发生的言语虐待事件让53岁的斯托伊奇科夫痛心不已，他在电视节目Futbol Central中露面。

“人们不应该遭此折磨。”斯托伊奇科夫说，然后变得情绪激动，低下了头。

周一，比赛上半场曾两次暂停，随后一群球迷被赶出了球场。

当被问及合适的处罚时，前巴塞罗那前锋斯托伊奇科夫说：“球迷不允许进入球场，甚至更严厉的处罚，就像几年前在英格兰发生的一样。”

斯托伊奇科夫没有具体说明在英格兰发生的一起涉及惩罚的具体事件。他可能指的是1985年海瑟尔球场惨案后，英格兰俱乐部被禁止参加欧足联赛事5年，利物浦被追罚多1年。

由于6月份在预选赛中对阵科索沃和捷克时保加利亚球迷的种族主义行为，周一比赛的主场已经被部分关闭。