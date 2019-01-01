大不同 99欧冠决赛并不能帮助我们战胜巴萨

老板说他的球队必须专注于一项新的任务，因为他们正在准备为留在欧冠而战。

索尔斯克亚说过去的胜利并不重要，曼联需要一个全新的努力来击败巴萨。

曼联在老特拉福德的第一场比赛中以0-1的比分失利，因此晋级之路将取决于红魔在第二场比赛中对巴塞罗那的表现。

此前，在索尔斯克亚的首个欧冠淘汰赛中，俱乐部逆转主场对巴黎圣日耳曼失利的不利局面，锁定了四分之一决赛的席位。

巴黎圣日耳曼的胜利让人回想起1999年的胜利，当时索尔斯克亚带领球队战胜拜仁慕尼黑，这是欧冠历史上最令人震惊的时刻之一。

但是索尔斯克亚说，现在这个时刻已经不重要了，因为俱乐部面临着不同的考验。

“不，我不会那么想，因为那是对拜仁慕尼黑的比赛。”他说。“那是一场决赛，很不一样。”

“我们将利用大巴黎的比赛上的心态，我们将利用客场战胜尤文图斯的心态。今年我们在客场击败了一些优秀的球队，也和一些伟大的球员交过手。”

在第一回合，曼联没有真正的进攻威胁，因为他们从来没有真正给巴塞罗那的防守带去麻烦。

索尔斯克亚将依靠拉什福德、马夏尔、卢卡库和博格巴等球星在客场进球帮助曼联进入半决赛。

“是的，你看看这些球员的素质，这给我们的威胁所在。”索尔斯克亚说，“我们有进球的威胁。”

“当然，我们在对巴黎圣日耳曼的比赛中所做的一切一定会给每个人带来巨大的信心，因为这可能是这些球员多年来拥有的最好的经验。”

“他们可能在梦想着在诺坎普球场的另一场逆转晋级。”

在与巴塞罗那的比赛后，在英超联赛中排名第五的曼联将迎战埃弗顿，他们希望能与热刺、切尔西和阿森纳等球队竞争前四中的最后两个席位。