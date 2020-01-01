够力足球/DAZN专访迪马利亚 对巴黎很满足

面对我们的采访，巴黎圣日耳曼边锋迪马利亚谈到了自己与巴黎圣日耳曼、队友以及前东家曼联等热门话题。

本赛季是迪马利亚效力于巴黎圣日耳曼的第五个赛季，在图赫尔手下，阿根廷边锋似乎进入了自己加盟以来的最佳状态。够力足球/DAZN在近日对他进行了一次专访，这位阿根廷边锋在此期间谈到了诸多外界关心的话题。

——贝尔纳特表示，内马尔是魔幻，姆巴佩是强大和爆炸性的，伊卡尔迪是刺客，卡瓦尼是斗牛士，而迪马利亚是最全面的球员，你同意吗？

我努力工作，为球队尽我最大的努力。我试着跑动，传球，进球。在球场上，什么事我都会试着做一点，这对球队很重要。如果贝尔纳特这么想，我只能感谢他，但我必须一直为球队竭尽我最大的努力!



——你已经代表巴黎圣日耳曼出战了200多长比赛，比你代表的任何其他俱乐部都要多。这个俱乐部现在对你来说代表着什么？

其他球队

巴黎圣日耳曼对我来说很重要，他们张开双臂欢迎我的到来，而当时我在曼彻斯特过得很困难。我带着雄心壮志和成功的决心来到这里，然后一点一点地，证明了我有能力，我可以帮助俱乐部取得伟大的成就。我总是在竭尽全力帮助俱乐部取得成功。

你在130场法甲比赛中只输了15场。既然你们都忘了什么是失败，那么失败对你们来说又有什么滋味呢？

我不喜欢失败。我真的不喜欢。我喜欢胜利，不断的胜利。我想这正是帮助我获得今天的成就的原因，我总是向前看。每次我们输掉一场比赛，甚至当我们被打成令人失望的平局时，都会伤害到我，真的。我们一周的工作就是为了能赢，不断赢下去，当我们没能赢得胜利的时候，这是一个很大的打击！



——胜利呢？当你如此习惯于胜利时，胜利的滋味如何？

还是一如既往的好。胜利是一种独特的感觉，它让你保持动力，给你信心，让你更想努力训练，这就是一种动力。胜利至关重要！



——哪场法甲比赛的胜利最令人满意？

我已经踢过很多这样的比赛了。不过，考虑到进球和助攻，我会说上赛季对阵马赛的胜利，我认为那场比赛是非常令人满意的。

——你获得的3个法甲冠军，哪一个最让你满意？

我对这三个法甲冠军都很满意，你很难去比较冠军奖杯哪一个更好。每一场比赛，每一场决赛，每一座冠军奖杯都很重要。要对他们进行排名的话，你说一个比另一个要更好，是没有多大意义的。

——甚至是你在这里赢得的第一个冠军吗？

是的，每个冠军都很重要，都是一个伟大的时刻。这就是为什么试图给他们排名并没有什么意义，它们都很重要。奖杯是每个队员的额外荣誉。



——这个赛季你的状态一直很好，并且始终如一，在你看来，这是你在巴黎圣日耳曼的最佳赛季吗？

我不知道。我很高兴，我一直在为球队努力踢球，竭尽所之所能。我竭尽全力为我的队友们奉献我的一切。这就是我状态如此之好的原因。当然，球队也在帮助我达到如今的水准。当整个球队感觉良好时，它可以反作用于球员，帮助球员个人感觉更好、更自信。教练对我的信任对我来说也非常重要。所有的这些事情都在让我取得现在状态的过程中发挥了作用。



——统计数据显示，自从托马斯·图赫尔接任以来，你在比赛中一槌定音的能力令人难以置信。这也是自信带来的好处吗？

是的，我刚刚加盟的时候，就对布兰科很有信心，尽管我只在他手下踢了一赛季，但我感觉自己非常有自信，非常好。在埃梅里手下，我有时候会有这种自信，但有些时候则不那么自信。不过，还是图赫尔让我感觉最棒，他初来乍到的时候，我就变得信心十足了。他总是会在计划中找到我的位置，无论是采用什么战术和阵型，这对一个球员来说至关重要。



——他在球场上对你有什么要求？你的角色是什么？

我继续在球场上做我所知道的事情，为球队竭尽所能，努力不丢掉球权，尽力为队友送出助攻和进球……教练通常会给你一些指示，我则尽力回报他对我的信任。



——你在法甲的45个进球中，你知道自己用右脚打进了多少球吗？

一两个，我想，最多也就是这样了！

——零！

零？我都不记得了！



——你的队友们会嘲笑你吗？

是的，他们告诉我，我只会用我的左脚，右腿只是为了能让我站住。但不管怎样，如果我的左脚能有所作为，那么我们将继续这样，这没什么问题！



——用自己的右脚破门是你的目标吗。

不，老实说，并非如此。当我在球门之前时，我总是试图用我更强壮的脚。这很正常，自然的。我对自己的右脚不太自信！



——你在法甲中除了左脚以外的最后一个进球是在去年对阵昂热的头球，用头球破门得分会给你带来与众不同的好困吗？

确实如此，因为我从未有过头球破门！如果我在我的职业生涯中能打进超过5记头球，那就很多了！我不会用头球和我的右脚来破门得分，我只会用我的左脚。不过这也是一种很棒的感觉，因为我很少能用头球破门，这总归是一件好事。

——你还记得你在法甲的第一粒进球吗？对阵甘冈，当时伊布的射门造成对手门将扑救脱手，你补射完成了破门……

啊，是的，我记得，就在这里打进的！



——这是你打进的最丑陋的进球吗？

确实很丑陋，当进球是这样的时候。不过最重要的是能够进球。如果发生这种情况，不管它是否是个好的进球，它都很重要。这一点很重要！



——你也踢进过很多任意球，你愿意成为球队的任意球手吗？

是的，我愿意。在俱乐部和国家队，我身边一直有像C罗、梅西这样的球员，不过在皇马和曼联，我也有过任意球破门。我一直被顶级球星包围着，他们打入了一连串的进球！不过我也一点点的学会了，尽管你永远学不完，但总会有改进的余地。在马德里，我只会在训练中踢任意球，因为在比赛中C罗和贝尔会主罚。通过努力，我获得了自信，当我在巴黎圣日耳曼得到了主罚任意球的机会时，我很幸运的打进了，这很重要。



——你会选择踢入哪一侧？凭感觉吗？

是的，这是一个感觉，在那一刻，你在人墙之前，你看到守门员在哪里，所有这一切。你的队友也在帮忙，因为他们会给给对方人墙造成恐慌。这时候，你就会开始意识到什么是最好的选择。



——从现在到赛季末，你的法甲目标是打进50粒进球吗?

老实说，我没给自己设定过目标。我给自己设定的唯一目标，就是成为冠军，赢得每一个能够争取的冠军。在赛季开始的时候我想要的就是和大家一起赢得冠军。之后，就个人而言，我不会给自己设定什么目标。就像我说的，我会为球队努力工作，竭尽所能做到最好。如果我能进球，我就进球，如果我能送出助攻，我就送出助攻。在那之后，就是为这件蓝绿色球衣跑动与工作，我只关注这些！

——你的一些助攻简直堪称艺术，当你助攻队友破门时，是否比你自己完成破门还要快乐？

是的，我一直都承认这点。很多人不能理解。但当我送出助攻，队友的进球就是我的进球。我的感觉一样的。和队友合作让我很快乐。老实说，这给我的感觉比我自己射门的时候还要好。因为我和我的队友都会因此感到开心，我们共享了这份快乐。所以是的，助攻在我看来还更令我快乐一些。

——如果在你身前的人是姆巴佩，对于来说是否会更容易一些？因为即使你传得不好，姆巴佩也能完成进球。

是的。这很不一样。不管你身前的人是谁，你都要完成同样的工作。但如果你身前是姆巴佩，伊卡尔迪，卡瓦尼，萨拉维亚，那就完全没问题了。他们都很棒，即使传球不甚精彩，他们也可以自己打好最后一脚。

——姆巴佩是不是你合作过最出色的年轻球员？

的确如此。他能力超凡。不仅是在球场上，生活中他也是个伟大的男孩。他是如此令人惊叹。他真的很棒，配得上他现有的一切。

——再次和MCN组合合作，这是否是一个机会，可以让我们再次见证你在中场的实力？你怎么看待这次机会？

我不知道。在我看来，最重要的事是能够踢上球，成为首发11人之一，展示我想要上场的欲望…然后就要看主帅的决定，他会根据我们的表现来判断，在前场是放3个还是4个球员，以及我是否会出任中场位置。这不是我能做主的，我会负责任何主帅需要的位置。

——在中场方面，埃雷拉在今夏加盟，他在效力曼联时期就已经很有名了。在他加盟前，你与教练讨论过这名球员吗？

没有。我不会去讨论他，因为在交易完成前，一切都是不确定的。所有事情真正拍板都是在幕后，我们不得而知。但我为此感到高兴。我很享受我在曼联和他共事的时光。他很棒，我希望他能够在这个找到最佳状态。

——你和伊卡尔迪的关系怎么样？

我们关系很好。在他来俱乐部之前，我并不知道这个球员。我们常常因为国家队而走到一起，但我们没有时间来了解彼此，因为见面的时间总是很短暂。但他加盟之后，他不知不觉间已经融入了我们。他是个很棒的家伙，为球队努力奉献，这就是最重要的！

——现在更衣室里有很多阿根廷球员，也有很多巴西球员，两边是否存在友爱且对立的关系？

不，没有对立。但是我们才是更衣室的霸主！不，不存在，更衣室里没有对立关系。我认为这很重要，更衣室必须要和睦相处，气氛必须和谐。即使和法国本土球员相比，我们之间也没有太多不同。我们团结一心，这点非常重要！

——大巴黎和巴西球员间一直很有缘分，但之前也有很多阿根廷球员效力过这家俱乐部，阿尔迪列斯，比安斯，索林，波切蒂诺，加拉多等等。

是的，过去有很多阿根廷球员来这里踢球。他们都是非常有分量的，家喻户晓的球员，还有一些成为了教练，比如加拉多，他在河床完成了出色的工作，比安奇在博卡青年也一样。

——从你加盟至今，法甲是怎样发展的？

法甲发生了很多变化。我认为竞争每一年都变得更加激烈，各家球队也变得更强了，想要赢球难度也更大了。我在这里最初两个赛季，我不是说比赛很容易，但对手并没有现在那么强大。慢慢的，这个联赛变得更有竞争性，更难以获胜。其他球队已经研究出该如何与我们对阵。教练们已经制定了专门针对大巴黎，马赛，里昂的计划。这很重要，我认为这将帮助联赛发展。很多人觉得法甲不如其他联赛，但看看其他联赛，看看英格兰，利物浦已经甩开对手几条街了，而当我们建立起同样的优势，这就说明联赛实力不行吗？这里可能没有那么多球星，但也极具竞争力。

——出生于罗萨里奥，包括切-格瓦拉，里奥-梅西，马塞洛-贝尔萨都是出生在这里，你会把自己排在罗萨里奥名人榜的什么位置？

非常低的位置，垫底！这里诞生了太多重要的人物，他们为这座城市，这个国家书写了历史。能成为他们中的一员，能在我的职业生涯中创造一些重要的东西，我真的感到很骄傲。

——为什么选择了11号？

我其实也不知道。当我来到这里的时候，我看到11号是空着的。这个球衣号码我在青年队的时候也经常穿，我一直想再穿回来。在皇马的时候，11号早就被穿了，所以我选了22。在曼联他们给了我7号，我也没有其他选择。我想选11号但11号有人了。现在我有选择了，我就要穿11号。

——生在情人节当天。你庆祝你的进球都是做出倾听的手势。你是不是个特别浪漫的人？

不是，就有那么一点。2月14号是情人节没错，但我的心永远属于我的妻子。从我和我妻子在一起的那天开始，我就一直是那样庆祝我的进球。她一直在我身边，无论顺境逆境。她一直支持着我，帮助着我。

——如果你没成为一名职业球员，你会去做什么？

老实说我也不知道，我猜可能会和我父亲一起下煤矿。我会去当矿工，读书跟我没什么关系。我不喜欢去学校，所以我应该会跟随父亲的脚步。

——你退役之后想做什么？

好问题，我也不知道…我知道我没有太多时间了，但我也希望能在余下的时间做到最好。我还可以拥有几年不错的时光，我会好好享受吧，然后再考虑未来的事。

——你似乎一直都在进步，你有什么秘诀吗？

每天都不停地工作。早点进入工作状态，并且努力工作，尽己所能，这是最重要的。虽然不能永葆年轻，但可以让你变得更好。

——作为一名职业球员，你是怎样来安排你的生活的？

非常平和。我不知道别人是怎么过日子的，但我的生活就是训练，回家，家人，我的小女孩们，如果我父母过来，那就还有他们。我会花时间和他们待在一起，还有我的姐妹们。我很平和，要么和家人在一起，要么就是足球足球足球。