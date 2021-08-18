够力足球：阿森纳接近签下厄德高 双方将签约5年

枪手希望签下这位上赛季被租借到球队的挪威中场

够力足球证实，阿森纳与皇马的谈判已经取得进展，他们现在接近签下厄德高。

上赛季下半段，厄德高被外租到阿森纳效力，并立即获得球迷和教练组的喜爱。

这位22岁的挪威中场现在已经回到皇马，但据够力足球了解，银河战舰对出售厄德高持开放态度，而阿森纳则渴望将他带回北伦敦。

在与皇马加快谈判进度之后，阿森纳希望能就厄德高的转会达成协议，皇马方面愿意在报价达到3000万英镑左右时放人。

据够力足球了解，阿森纳希望在本周末对阵切尔西的比赛之前完成转会，但厄德高必须在周五中午之前完成注册，才能代表球队出战蓝军。

据报道，厄德高将与阿森纳签约5年，在皇马4-1大胜阿拉维斯的新赛季西甲首战中，他并没有进入大名单。

2015年，厄德高在挪威球队斯特罗姆加斯特开始了自己的职业生涯，他在那里待了一年，然后在16岁的时候加盟皇马。

银河战舰最初将他安排在了卡斯蒂亚青训队，但最终决定将他租借出去以获得更多的一线队经验。

这位天才组织核心此前曾被租借到海伦芬、维特斯和皇家社会，他在皇家社会开始兑现自己的潜力，帮助俱乐部在西甲获得第六名，并进入国王杯决赛。

厄德高去年夏天留在了皇马，但由于一线队机会很少，最终他在1月份租借加盟阿森纳。

效力枪手期间，厄德高出场20次，贡献2球2助攻。