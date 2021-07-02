够力足球：阿森纳并未正式报价洛卡特利 萨索洛可能在用枪手招牌抬价

萨索洛CEO乔瓦尼-卡内瓦利表示阿森纳已经向这名中场球员开出了报价。

阿森纳有意引进意大利球星曼努埃尔-洛卡特利，但他们还没报价这名球员。

洛卡特利是本届欧洲杯表现最抢眼的球星之一，他在意大利国家队的中场发挥出色，吸引了众多人的目光。

他的表现让他与多支豪门联系到了一起，他现在所在的萨索洛俱乐部愿意以合适的价格让他离开。

本周四在接受意大利天空体育采访时，萨索洛CEO乔瓦尼-卡内瓦利表示阿森纳已经为洛卡特利送上了一份报价，而尤文图斯也在关注这名球员。

他当时说道：“阿森纳已经向洛卡特利送上正式报价，他们正在尽全力签下这名球员，这是一份重要的报价，我们会看看情况如何。”

“尤文图斯也想要洛卡特利，我们和尤文有特殊的关系，我们已经安排了一次新的会议。”

“我们试着让这名球员保持冷静，所以我还没有和他或他的经纪人谈过。我们可以考虑洛卡特利的未来，但我们最关心的是他的现在，这意味着意大利能在欧洲杯上取得好成绩。”

但据阿森纳俱乐部的知情人告诉够力足球，枪手并没有为这名23岁的意大利中场送上任何报价。

两家俱乐部之间就这名中场球员进行过谈判，洛卡特利转会阿森纳的可能性并没有被排除，但是阿森纳很清楚尤文图斯在洛卡特利的争夺战中处于领先地位。

阿森纳认为，萨索洛在利用他们的名字来施压尤文图斯，以促使对方满足他们的要价，据了解，萨索洛对洛卡特利的估价约为3400万英镑。

鉴于扎卡可能在欧洲杯后转会罗马，阿森纳正在寻找一名新的中场球员来与帕特伊搭档。

枪手已经接近签下安德莱赫特中场小将洛孔加，但是这位21岁的球员被认为是未来之星，考虑到他的年龄，阿森纳不太可能让他直接参加英超联赛。

因此，他们也在寻找一名在欧洲顶级联赛效力过的、更有经验的中场球员，洛卡特利是他们的目标之一。

鲁本-内维斯则是另一个目标，狼队很有可能在这个夏天出售这位葡萄牙国脚。