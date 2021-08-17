够力足球：苏超哈茨有意租借利物浦中场小将伍德伯恩

这位威尔士国脚在2016年成为红军历史上最年轻的得分者，但他将在今夏离开俱乐部，去寻找稳定的一线队出场机会。

据够力足球了解，苏超哈茨队有兴趣租借签下利物浦中场本-伍德伯恩。

21岁的伍德伯恩现在仍是利物浦队史最年轻的进球者，但他将在今夏离队寻找更多一线队出场机会。

伍德伯恩有数支球队可以选择，其中包括一些来自丹麦和克罗地亚的俱乐部，但哈茨目前领跑着争夺战。

伍德伯恩在7岁时就加入利物浦，2016年11月他在利物浦对阵利兹联的联赛杯比赛中破门，当时年仅17岁45天，成为利物浦最年轻的正式比赛进球者。而2017年9月，他成为了威尔士成年国家队第二年轻的进球者。

2016-17赛季他为利物浦出场9次，次赛季出场2次，而就在他的好友阿诺德逐渐成为一线队主力之时，伍德伯恩却遭遇了一些困难。

2018年他被外租到谢菲联，结果仅出场8次就被提前召回，一年后他被外租到牛津联，这次租借经历却被两次脚部伤病毁掉了。

上赛季，伍德伯恩加盟布莱克浦，与前利物浦青训营教练尼尔-克里特奇里重聚，但他不幸感染新冠，最终只为球队出场13次就回到安菲尔德。

伍德伯恩在今夏的季前赛备战阶段表现出色，在红军对阵诺维奇的新赛季英超首战中，他进入了替补名单，但没有登场。

随着亨德森、蒂亚戈和柯蒂斯-琼斯等球员的复出，伍德伯恩接下来的出场机会会更少，目前他已经进入合同年，如果想要继续发展自己的足球生涯，他就需要离队去寻找稳定的出场机会。