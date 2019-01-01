够力足球统计 英超新赛季重点战役一览

曼城将在客场挑战西汉姆联时开启新赛季，而曼联和切尔西以及利物浦与诺维奇，也将迎来各自的开局。

英超官方在今天下午4点公布了2019-2020赛季英超联赛赛程，8月9号，利物浦将在安菲尔德迎战升班马诺维奇，卫冕冠军曼城则将做客挑战西汉姆联，而首轮联赛的重头戏则是周末在老特拉福德球场进行的曼联迎战切尔西。

除此之外，阿森纳新赛季的第一个周日做客迎战纽卡斯尔联，而他们的死敌热刺则将在24小时之前挑战刚刚重回顶级联赛的阿斯顿维拉。

另一只升班马谢菲尔德联，他们将在10号客场挑战伯恩茅斯。至于其他球队，伯恩利主场迎战南安普顿，水晶宫客战埃弗顿，而莱斯特城和沃特福德将在各自的主场对阵狼队与布赖顿。

从这一轮开始，一系列重大的比赛将再次归来。

曼城本赛季的第一场主场比赛将是在曼彻斯特城市球场迎战热刺，而阿森纳，他们则会在联赛第三轮做客安菲尔德球场。

而令人瞩目的第一场北伦敦德比将在8月31日于酋长球场进行，之后双方将在4月25日决战新白鹿巷球场。

英超联赛的另一大焦点战——曼市德比，将在12月日于曼彻斯特城市球场进行，双方在联赛中下一回合的对决将时间是2020年3月7日。

安菲尔德球场将在12月4日进行默西塞德德比，次回合则是在古迪逊公园进行，时间是3月14日。

水晶宫将于12月14日在塞尔赫斯特公园球场与布赖顿进行M23德比，并将在2月29日前往南海岸。

已离开英超联赛3年的阿斯顿维拉将在11月9日对阵狼队，这是一次令人心动的中资德比，而后，他们将在次年4月4日再次对决。

切尔西方面，他们将在9月21日迎战利物浦，而曼联一周后会在老特拉福德挑战阿森纳。

双红会则会在10月19日周末在老特拉福德进行，接下来的一轮，，热刺将在安菲尔德挑战利物浦。

至于上赛季的冠亚军之战。则会在11月9日进行，而后，瓜迪奥拉的球队还会在11月在主场迎战切尔西。

热刺将在12月初造访老特拉福德，然后在圣诞节前的最后一轮主场迎战伦敦的邻居切尔西。

节日里的比赛将会被电视转播，节礼日前后的比赛包括曼联对纽卡斯尔、曼城对狼队、利物浦对莱斯特、切尔西对南安普顿以及阿森纳对伯恩茅斯的比赛。

至于其他，利物浦将迎战谢菲尔德联队，曼城将迎战埃弗顿，切尔西将前往布莱顿，热刺将挑战南安普顿。

欧冠冠军利物浦将在明年一月迎来背靠背的苦战，两轮的对手分别是热刺与曼联，而切尔西则会欢迎阿森纳前来斯坦福桥。

热刺还将在2月1日迎战曼城，一周后，红魔将造访位于西伦敦的蓝军。

还有一场比赛比较特殊，曼城与阿森纳的比赛将会在2月的最后一天进行，由于闰年的原因，这一天将会是29号。

三月中旬，曼联将前往热刺主场，曼城则会造访斯坦福桥。

利物浦2018-19赛季唯一一场联赛失利发生在曼彻斯特城市球场，他们将在明年4月初再次造访那里。

5月的开场是阿森纳挑战欧冠冠军利物浦，一周后，切尔西将会降临默西塞德郡的红军主场。

冠军、前四以及降级，则都有可能会在最后一个周末才会最终决出。

5月17日，利物浦将做客挑战纽卡斯尔联。曼联做客挑战莱斯特城，热刺也将前往客场，不过他们的对手则是水晶宫，至于南安普顿，他们将在主场挑战谢菲尔德联。

阿森纳将在主场迎战沃特福德，曼城将迎战诺维奇，切尔西将迎战狼队，伯恩利将迎战布莱顿，埃弗顿将迎战伯恩茅斯，西汉姆将迎战阿斯顿维拉。