够力足球确认哈维将回归巴塞罗那接替巴尔韦德

这位39岁的前中场球员将成为诺坎普教练席的主人，无论是在未来几天还是赛季末。

够力足球的消息来源已经确认，哈维将成为巴塞罗那的下一任主教练，埃内斯托·巴尔韦德在诺坎普的任期即将结束。

这位传奇的前中场球员最近几天一直在与巴萨总经理奥斯卡·格劳和技术秘书埃里克·阿比达尔进行谈判。

在1月17日的卡塔尔杯决赛之前，哈维目前所在的阿尔萨德不会发表任何公开声明。

目前还没有决定哈维是否会在赛季末或者更短的时间内接管球队。

哈维很乐意接受这个位置，巴萨也很乐意接受他，但是39岁的哈维尊重巴尔韦德，不想强迫他离开这个位置。

巴尔韦德的未来很可能成为周一巴塞罗那董事会会议的重要议题。如果他被解职，哈维将在卡塔尔杯决赛后被确认为他的替代者；如果巴尔韦德继续执教，哈维将在赛季末接手。

在周六的卡塔尔杯半决赛中，哈维的球队以4-1战胜了阿尔赖扬。哈维在赛后被问道是否会执教巴萨。

他告诉记者：“我无法隐瞒，那是我的梦想。执教巴塞罗那是我的梦想，我在很多采访中都说过。每个人都知道我从心底支持巴塞罗那，所以是的，这是我的梦想之一，但我更关注的是阿尔萨德。”

“是的，阿比达尔是我的朋友。我已经见过他很多次了，所以我不能说什么，我尊重巴塞罗那，我尊重巴尔韦德，我尊重我的俱乐部。我在这里做我的工作，我尽我最大的努力。”

“我今天专注于半决赛，现在我们要踢决赛，所以我很高兴，我很高兴能执教阿尔萨德。我不能再说什么了。”

在巴尔韦德的执教下，巴萨球迷的不安情绪已经持续了一段时间，而周四在超级杯半决赛中以2-3输给马德里竞技的比赛则是最近的一次失望。