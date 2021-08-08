够力足球：皇马小将久保健英接近租借加盟马略卡

在之前两个赛季租借表现出色之后，这位日本球星将再次租借加盟马略卡。

够力足球证实，马略卡已经击败竞争对手皇家社会，将第二次租借签下久保建英。

20岁的久保建英在2019-20赛季前来到西甲联赛，在西班牙的前两个赛季，他被皇马外租。现在，他的第三个赛季也将在其他地方进行，马略卡现在接近签下这位东京奥运会选手。

日本男足在奥运会中拿到第四名，现在久保建英正在返回西班牙的他㕜，他看起来很有可能回到马略卡，马略卡在经历降级后已经立即杀回了西甲联赛。

虽然马略卡在2018-19赛季遭到降级，但久保建英被认为很享受在俱乐部的时光，他与当地社区的球迷建立起了牢固的联系。

回到自己的祖国的提议已经被皇马拒绝了——皇马希望他继续留在西班牙——现在他希望回到重新进入西甲的马略卡，这似乎是合乎逻辑的做法，不过皇家社会也在尝试达成租借协议。

久保建英在十几岁时就从东京FC转会到来到皇马，但至今他还没有在银河战舰留下自己的印记。

然而，他在外租期间的表现给人留下了深刻的印象，可以说他在马洛卡的第一个赛季表现最好，他在36场比赛中进了4球。

后续他外租到比利亚雷亚尔，但仅仅过了半个赛季就被皇马取消租约，因为当时他主要用作替补。虽然提前五个月离开了比利亚雷亚尔，但当黄潜在上赛季的欧联杯决赛中击败曼联夺冠时，久保健英也得到了一块奖牌。

在2020-21赛季剩下的时间里，他被租借到赫塔费队，帮助他们以第15名的成绩避免降级。

在齐达内离开后，皇马重新聘请了安切洛蒂担任教练，他们正在为新赛季做准备。

上个赛季皇马在夺取主要奖杯的道路上失败了——拉莫斯离开了俱乐部——银河战舰如今经历着翻天覆地的变化。