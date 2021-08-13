够力足球：皇马仍在关注哈兰德 希望签下他和姆巴佩

银河战舰继续关注多特蒙德的高产射手，以及巴黎圣日耳曼的世界杯冠军球星

据够力足球了解，皇马希望确保他们继续处于多特蒙德前锋哈兰德的竞争行列之中，在长期追逐巴黎圣日耳曼超级巨星姆巴佩之后，皇马仍有更多选择。

在主席弗洛伦蒂诺的领导下，这支以“银河战舰”引援政策而闻名的俱乐部永远在市场上寻找最优秀的人才。

多产的挪威国脚前锋哈兰德，考虑到他近年来的表现，无疑属于皇马关注的类别，而且他显然对加盟西甲豪门感兴趣。

夏季转会窗口将在8月31日关闭，多特蒙德已经明确表示他们没有出售哈兰德的打算。

他们已经将桑乔卖到曼联，因此球队不愿意失去另一个重要球员，这是可以理解的。

但转会传闻仍在继续出现，多支俱乐部询问了多特蒙德以及他们对出售哈兰德的立场。切尔西似乎曾一度处于领先位置，图赫尔希望在今夏为球队引进一名九号球员，但蓝军最终把注意力转向了卢卡库，并花费9800万英镑将他签下。

皇马也接触了多特蒙德，他们想知道对方的立场是否已经改变。但和切尔西一样，皇马被多特告知哈兰德不会离队。

考虑到两支俱乐部之间关系出色，皇马没有再死缠烂打，并接受今夏哈兰德不会转会的现实。不过，如果多特蒙德在夏季转会窗最后时刻松口，皇马将会继续出击。

现在，皇马的首要任务仍然是卖人，安切洛蒂的球队需要通过出售球员来腾出资金空间，这样一来，如果出现竞价大战，皇马就会处于一个更有利的位置。

姆巴佩依然是皇马的头号目标，这位法国球星的合同只剩一年，但随着梅西的加盟，情况变得复杂起来。

比起与大巴黎做交易，和多特蒙德谈判会更轻松一些。但就目前的情况来看，姆巴佩和哈兰德都不会在今夏加盟皇马。