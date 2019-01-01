够力足球带你走进转会窗口期间的经纪人生活

经纪人尼克·罗宾逊在够力足球采访时谈到了重磅交易的真正含义。

体检已经预约好了，转会也已经完成。那架私人飞机停在跑道上，准备就绪，泰然自若。

罗曼·托马斯在途中。他已经和西布朗达成了一项协议，他将离开昂热前往英超。那天是转会截止日，所以时间紧迫。

8月31日下午2点，窗户关闭前几个小时，一切就绪。托马斯的行李已经收拾好了，西布朗正在为他的到来做准备，不会有什么意外。

然后……

负责托马斯转会的经纪人罗宾逊说:“就像偶尔会发生的那样，一切都发生了相当快的变化。”

“昂热队的经理斯蒂芬·莫林看到他的另一名重要球员早些时候在转会窗口被卖掉，他说如果托马斯也被卖掉，他不能保证能让球队继续走下去，因此老板在最后一分钟终止了这笔交易飞机停在跑道上，西布朗没有找到他们的人，托马斯也没转会离队。”

罗宾逊是国际体育顾问公司(ISC)的创始人和董事总经理，在过去的十年里参与了许多转会。例如，他在2016年谈判了创纪录的索非恩·布法尔加盟南安普顿的转会，此前他曾参与利物浦的转会，包括将苏索带到俱乐部，并在安菲尔德期间管理他的事务。

他告诉够力足球：“这是一个忙碌的时刻，你不停地打电话、旅行、与俱乐部、球员、球探和体育主管开会。发展人际关系很重要，你需要从商业的角度保持敏捷，能够预测并适应不断变化的市场。”

正如你所料，罗宾逊每月的电话费是天文数字——“WhatsApp上的免费电话帮了大忙，”他笑着说——而足球的全球火热度意味着，他很少能在一个地方呆很长时间。

他讲述了一个关于旧客户，前利物浦年轻球员劳里·达拉·瓦莱的故事。

他说：“那是2010年的截止日，我们正在做一笔交易，把他带到富勒姆，这取决于其他球员是否完成他们的转会，在最后期限前24小时，我接到一个电话，说这笔交易完全泡汤了。”

“窗口的关闭前几个小时,我在思考那个夏天我做的转会,我和妻子开始在飞机上时,突然我接到电话说这笔交易要恢复,我不得不下飞机回去并完成交易”。

罗宾逊估计，在任何一天，他都有“40多个对话”在激烈地进行着，但他认为，像经典喜剧《只有傻瓜和马》中的像戴尔小子那样左右逢源、精明能干的那种足球经纪人那种的形象已经成为过去。

他会说三种语言——英语、法语和西班牙语。他说：“这项工作已经发生了变化，足球的世界已经开放起来，所以你必须与来自不同国家的球员、经理、俱乐部和体育主管打交道。这是关于建立关系，建立网络，这贯穿整个足球世界。”

不过，这份工作的某些方面永远不会改变。例如，媒体的使用就是其中之一。转会交易通常可以是一场猫捉老鼠的游戏，部分操作可以在幕后进行，也可以在天空体育上进行，也可以通过网上足球媒体进行。

罗宾逊说:“通常情况下，让经纪人站出来公开谈论客户是没有好处的，但以拉伊奥拉为例，他是在利用媒体作为影响形势的渠道。”

“在博格巴这种情况下，他做出了一个判断，他认为什么对球员是最好的。如果球员想离开曼联，如果拉伊奥拉代表他的客户在公开场合证明了这一点，那么这将对形势产生影响。同样，虽然媒体对球员进行了大量的审视，但如果经纪人代表了他的客户传达雄心壮志，同时把一些聚光灯从球员身上移开，就会影响前景。如果交易最终没有达成，这就将压力转移至球队。”

当然不仅仅是经纪人可以使用公关操作的。罗宾逊引用从今年夏天阿森纳两个例子——他们4000万英镑(4900万美元)竞购扎哈和公开透露队长科斯切尔尼拒绝前往美国参加季前赛之旅是由于其希望离队。

他说：“在科斯切尔尼的案例中，这几乎是他的最后一招，也是他能使用的最后一种工具。外交渠道显然失败了，所以他选择了一条不同的道路。”

“没有一家俱乐部想要一个不开心的球员，如果这个球员制造了一个有害的环境——尤其是如果他是一个有影响力的球员，一个老资历球员——这就会破坏教练的工作。”

“从根本上说，科斯切尔尼的行为是错误的，但他已经竭尽全力得到他认为对自己和家人最好的东西。出于同样的原因，通过像阿森纳那样公开争议，他们也在影响公众对形势的看法。我想说，这更有可能使局势得到解决。”

关于扎哈，他补充道:“那份报价，以及被报道的事实，是阿森纳利用媒体来影响球员和他的经纪人，试图扭转局面，使交易更有可能发生。俱乐部总是使用这种策略。有时会奏效，有时会适得其反。”

当然，英超联赛窗口将于周四关闭，几笔酝酿已久的交易仍有待完成。那么罗宾逊预计这一周会很忙吗?

他表示:“从某种意义上讲，转会窗口的尽头，就像是处于房地产市场的链条之中。你在链条上走得越远，你就越容易成为上面发生的事情的人质。”

“以曼联和马奎尔为例。他们正在与莱切斯特城谈判。莱切斯特城将会有一个替代者，以防交易成功。据报道，他们对来自布莱顿的刘易斯·唐克很有兴趣。在这种情况下，布莱顿将会寻找潜在的替代者，而他们替代者的原俱乐部也必须这样做，以此类推。”

“这就是为什么，在转会窗口关闭之前，你会让俱乐部争先恐后地达成交易。球迷们会问，‘他们为什么这么晚才离开?’但他们往往没有，他们只是受制于链条顶端尚未发生的事件。他们无法控制局势。”

罗宾森补充道：“这可能要求很高。当你达成了一笔交易，然后突然间它就被取消了。但你要学会区分，接受顺境和逆境，尽可能降低风险。而你的角色，从根本上说，就是照顾客户的最大利益。”