够力足球：切尔西与克里斯滕森续约谈判受阻 已两个月没接触

这名蓝军后卫曾被广泛认为会和球队续约，但是谈判缺乏进展可能会让其他球队警惕起来

据够力足球独家消息，切尔西和克里斯滕森的合同谈判已经停滞了两个月，双方都没有就新合同进行接触。

这位25岁的球员目前仍在斯坦福桥效力，但他的合同将于2022年6月到期，从明年1月1日起，他可以与海外俱乐部自由谈判。

然而，尽管丹麦人想留在西伦敦，但目前的报价将使他成为球队中收入最低的球员之一。

在图赫尔1月份上任后，克里斯滕森开始稳定首发，并获得了一份18个月的合同，薪水比目前略高一些。

双方在8月份进行了最后一次接触，最新的报价是克里斯滕森签下一份为期四年的合同，并有续约的选择权。

这份长期合同将使这位中后卫成为俱乐部收入最低的一线队球员之一，尽管这比起他目前的薪水仍有显著提高。

这意味着，尽管维尔纳和哈弗茨等球员的出场次数没有克里斯滕森多，但他们的收入仍将远远超过图赫尔最信任的后卫之一。

上周，包括托马斯-弗兰克达尔-托马森在内的对手教练都称克里斯滕森是世界上最好的后卫之一。

蓝军最初在激烈的竞争中以50万英镑的价格从丹麦的布隆德比签下了这名当时年仅16岁的后卫。

切尔西主帅图赫尔说他希望克里斯滕森留在斯坦福桥很多年，并支持他成为俱乐部的传奇人物。

他告诉记者：“我认为我们得接受每个球员的个性，这很重要。有些人声音更响亮，有些咄咄逼人，有些则更平静。克里斯滕森是一个冷静的家伙，非常聪明的球员，有时你可能会被他的个性所误导，因为他是一个强硬的防守者，他是一个不怯于面对艰难的阻截，赢得拼抢并在比赛中挺身而出的人。他找到了自己的位置。”

“他非常强壮，非常可靠，他还没有达到自己的极限，因为在他的这个年龄，他还有提高的空间。他可以在未来几年成为我们的顶级后卫，希望他能做到，因为他来自青训营。他知道这需要什么，到目前为止他已经有了很大的进步，但这还没有完成——你必须一遍又一遍地展示。在这个俱乐部里，有很多伟大的例子可以证明球员可以在后防线上成为一个传奇，虽然还有很长的路要走，但到目前为止我们都很高兴。”

克里斯滕森的情况与吕迪格几乎相同，后者的合同也将于2022年6月到期。

吕迪格很想留在切尔西，但是他希望自己的薪水能匹配他作为俱乐部主力的定位。

虽然他的首要目标是留在西伦敦，但他知道像拜仁慕尼黑、皇家马德里和巴黎圣日耳曼这样的俱乐部更看重他。

切尔西对签下一名中后卫表现出了浓厚的兴趣，他们在整个夏天都想签下塞维利亚的孔德，结果却因为转会费问题而拒绝达成交易。

孔德渴望转会切尔西，但要从塞维利亚体育主管蒙奇手下得到这名后卫是昂贵的，后者要求切尔西激活价值8000万欧元的解约金条款。

尤文图斯后卫德里赫特也被推荐到了切尔西，尤文图斯已经准备好出售这位荷兰国脚，因为他的基础周薪高达28万英镑，加上附加条款，他可以获得更多的奖金。

德里赫特的经纪人拉伊奥拉已经公开表示他希望球员能在2022年夏天转会，刚好届时蓝军可能会失去两名后卫。

蓝军还在和查洛巴就一份新合同进行谈判——尽管进展缓慢，但谈判很顺利。切尔西还将在接下来的几个月里与阿斯皮利奎塔续签合同，这位蓝军队长在上个月的新闻发布会上表示，这个问题将会得到解决。

他当时说道：“我没有任何担心，自从我来到这里，我就感觉得到了俱乐部的充分信任。目前我的合同将在明年六月到期，但我现在只专注于接下来的事情，去训练并发挥我所能发挥的最好水平。一切都会好起来的。当然，我喜欢在这里，自从我来到这里，我就觉得自己被爱着，我的目标是尽可能长时间地留在这里。”