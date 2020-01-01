够力足球专访 苏索回忆利物浦之殇：只怪当时太年轻

这位27岁的球员表示，在经历了利物浦和AC米兰的起伏之后，他终于在皮斯胡安球场安定了下来。



苏索回顾了他在利物浦的开始和过去一年在塞维利亚所享受的成功，并形容自己的职业生涯是一段“美丽的”经历。

早在2004年，苏索就开始在加的斯崭露头角，在被利物浦签下之前，他在这家俱乐部的青训体系中锤炼成长了6年时间。

这位中场球员最初以租借的形式成为了红军青训营的一员，而在2010年11月17日，他与利物浦签下了自己的第一份职业合同，以庆祝自己的17岁生日。 在预备队积累了宝贵的经验后，苏索最终在2012年9月23日的英超第5轮比赛中替补登场上演了自己的英超首秀。而在一个月之后，他就赢得了一份新的长期合同。

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在那之后，西班牙人一直在布伦丹·罗杰斯手下为一个主力位置而挣扎，最终利物浦决定在2013年夏天将他租借到阿尔梅利亚度过2013-14赛季。

但在苏索回到安菲尔德后，罗杰斯仍然没有为他找到一个合适的位置。在此之后，他在2015年1月与AC米兰达成协议，在自己与红军的合同到期之前。





效力AC米兰期间苏索彻底证明了自己，在经历了一个不甚顺利的开局并短暂租借前往热那亚之后，这位能够兼任多个位置的组织核心在153场比赛中为红黑军团攻入24球，同时还贡献了令人印象深刻的36次助攻。



不过由于高层和教练组的变化，这位27岁的球员在去年冬季转会窗口被红黑军团视为了冗杂球员，最后他以18个月租借的形式加盟了塞维利亚，并最终被球队买断。

在7月份来到拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球场之后，苏索帮助洛佩特吉的球队在西甲联赛中获得第四名，随后以2400万欧元的费用永久成为了这家西甲劲旅的一员，然后他又在里斯本的欧联杯捧杯过程中发挥了关键作用。



西班牙国脚在新赛季的开始又一次成为了塞维利亚首发阵容中的关键角色，不过他并没有忘记自己出生于何处，以及为了实现成为顶级球员的梦想而做出的牺牲。



“我15岁的时候就离开了家，这一切都是事实。”苏索告诉够力足球。“我的工作，我的家人给了我很多帮助。15岁的时候就背井离乡，对我和我的家人来说，都是一件非常脆弱却又非常牢固的事情。”



“很明显，我想要的是踢球，而我做到了。”



这位前加的斯新星承认他从来没有完全适应过利物浦和AC米兰，但是他现在效力于塞维利亚的感觉就像在家里一样，在过去的十年里，他已经成功地在欧洲顶级俱乐部中建立了属于自己的地位。





“效力利物浦和AC米兰是我职业生涯的不同阶段。在利物浦，当他们更换主帅的时候，我恰好在队内，而在效力AC米兰期间，我也经历了好几任教练。”苏索表示。



“再来说说有关塞维利亚的事情，这个俱乐部总是追求一切，总是为一切而奋斗，在所有的比赛中都表现的很强硬。”



“无论是在西甲、欧联杯还是欧冠联赛，塞维利亚总是一个让人不舒服的对手。”



“这是一件美妙的事情，因为你知道塞维利亚总是能和任何球队进行竞争。”



然而，这位塞维利亚球星深情地回顾了他在AC米兰的时光，他声称意甲与西甲的相似之处，在红黑军团的日子所获得的要比在安菲尔德多得多。



“我在手术后离开了利物浦，前两个月很复杂，因为我刚刚从伤病中恢复过来，当时我已经远离球场5个月了。”苏索补充道。



“我认为在意大利踢球对我而言是一段美好的时光，和利物浦相比，意大利和西班牙更类似一些。这一点很棒。那里的足球节奏更慢一些，但更有组织性和技巧性。”



“我可能在英超呆了更长时间，不过效力AC米兰让我从各个方面都得到了好处，那是非常美好的五年。”