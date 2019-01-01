够力足球专访马赛核心托万:胜PSG最爽 新年要冲击欧冠

够力足球一月的法国之行除了造访王霜所在的巴黎圣日耳曼之外，还带着球迷们的问题奔赴马赛，与托万等球员进行了深入交流。

90后的托万虽然年龄只有26岁，但职业生涯履历可谓是相当丰富，法甲、英超皆有这名法国帅小伙的足迹。同时，托万在去年夏天的世界杯上还代表法国队捧得金杯。本赛季，托万在法甲联赛中代表马赛出场20次，打进11球，助攻4次，表现十分抢眼。

够力足球一月份的法国之行来到马赛站时，成功解锁采访托万的成就，从他的2018年谈起，揭秘他职业生涯台前幕后的故事。

在谈到2018年最难忘的三个瞬间时，托万严谨地按照时间顺序给出了答案：“首先我觉得是马赛2-1战胜巴黎的那场比赛，我打入了一球。其次是马赛与莱比锡红牛的欧联淘汰赛主场之战，球场的气氛实在是太赞了。当然，还得算上跟法国国家队一同问鼎世界杯。”

2018年，托万在46场比赛中制造30粒进球，排名五大联赛所有球员的第6位，仅次于梅西、C罗等超级球星。托万本人对此显得非常谦虚，“我上赛季的确表现不错，参加了欧联决赛，以及捧得世界杯。要超越这些成就确实太难了。”

世界杯毫无疑问是此次专访的重点话题，托万大方地分享了我们想知道的一切。“难以形容，难以置信。这是每个人儿时的梦想，20年后为法国摘下第二颗冠军星，不敢相信。即便是到了现在，我也不敢相信，我们为自己的国家创造了历史。”托万到现在还没从世界杯夺冠的惊喜中缓过劲儿来。

“球队上下欢迎我们回归，曼丹达、拉米、队医和我，他们在训练场边拉了条横幅。我们在比赛时也有机会在主场展示大力神杯。这是一个非常美妙的时刻。”

“但现在的确要向前看了，作为一名运动员，我不能总是想着过去的事情，我要考虑将来发生的一切。”

作为一名效力过法甲和英超两大主流联赛的球员，托万觉得故乡的氛围更适合他。“我在英超踢得不多，我觉得法甲我更喜欢，因为我在这儿的发挥更好。”

“法甲近些年发展不错，俱乐部新老板的投资能够帮助法甲继续发展，也有很多世界知名的球员来到法甲效力，比如姆巴佩、古斯塔沃、巴洛特利以及法布雷加斯。”

2019年，托万的目标是：继续努力踢球，帮助马赛拿到欧冠联赛的入场券。

当被问及值此中国春节之际，有什么想对中国球迷说的话时，这位新科世界杯冠军球员也特地送上了自己的新春祝福:“托万祝福中国的各位球迷，在新的一年里身体健康，万事如意，继续关注并支持我、马赛以及法国国家队！”