够力足球专访克莱门特：我建议兰帕德签下蒂亚戈·席尔瓦

这位布鲁日主帅接受了够力足球的独家专访，在此期间他谈到了自己曾建议兰帕德签下老将蒂亚戈·席尔瓦等事件。



保罗·克莱门特透露，弗兰克·兰帕德曾给他发过短信，询问他对蒂亚戈·席尔瓦的看法。在这位巴西中卫今夏加盟切尔西之前，前斯旺西教头曾在巴黎圣日耳曼与其以及安切洛蒂有过共事的经历。

这位36岁的中后卫本赛季在斯坦福桥产生了革命性的影响，不仅成为了蓝军后防的新领袖，还基本解决了上赛季困扰球队的严重后防问题。

本赛季的切尔西是英超联赛中不失球最多的球队之一，并且成为了联赛冠军最有力的竞争者之一。

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曾经和安切洛蒂一起在巴黎圣日耳曼和西伦敦共事过的克莱门特当然有资格向蓝军主帅给出他的建议，而他也向蓝军负责人给出了积极的反馈。

克莱门特告诉够力足球:“我和弗兰克简短地聊了聊关于蒂亚戈·席尔瓦的事情，并向他分享了我的看法，我很高兴他接受了蒂亚戈·席尔瓦，要知道一直到现在，我和他依旧有着良好的关系。”

“当我和蒂亚戈·席尔瓦在巴黎圣日耳曼共事时，那绝对是一个与众不同的时代。当时他27岁，签下他是一笔震撼性的签约，对于巴黎圣日尔曼而言，在他那个年级能够从AC米兰将其签下是一个惊人的巨大成功，那时他正处于职业生涯的最顶峰。”

“巴黎圣日耳曼在很多赛季中都让他发挥出了最好的状态。他有一个令人难以置信的奖杯收藏，我想他现在已经拥有超过30个联赛，杯赛奖杯，他也曾非常接近拿到欧冠冠军，不过可惜的是最终他没能拿到。”

“他是一位很棒的球员，球在他的脚下。他拥有着出众的速度，运动能力强，尽管身材并非最高大的，但他在球场上他很强硬，很有侵略性。他是一个领导者，一个胜利者。而在他36岁之时加盟切尔西，在英超踢球，他的表现依旧很棒。”

在培养球员的同时，切尔西也也为自己培养的教练组而自豪，而克莱门特就是一步步从蓝军成长为安切洛蒂的助理教练的，俱乐部为他感到骄傲。

由于在很长一段时间内一直都是安切洛蒂的教练组成员之一，在离开蓝军之后，克莱门特也曾在巴黎圣日尔曼、皇家马德里和拜仁慕尼黑有过工作经历。这条路对于一个英国教练来说是一段开创性的经历。不过在经历了一段不太成功的独立执教之后，克莱门特目前正在执教比甲豪门布鲁日。

克莱门特吸取了他在国外联赛工作的经验，他认为巴黎圣日耳曼点燃了他心中的火焰，提升了他的执教能力。

“巴黎圣日尔曼是我第一次在国外、使用不同语言进行工作，这在开始阶段极具挑战性。不过这样的经历打开了我的思维，让我拥有了一种全新的工作方式，不再害怕去国外执教。”他补充道。

“当时的一切对我和安切洛蒂而言都是一个艰难的挑战。对他来说，这是一个刚刚被卡塔尔人接管，还处于过渡期的俱乐部。”

“我们喜欢在幕后和球场上努力创造的挑战。我们花了一些时间，因为在上半赛季的6个月里，我们还没有身处这一挑战之中。”

“我们在赛季进行到一半的时候才来到巴黎圣日尔曼，不过第二个赛季，随着蒂亚戈·席尔瓦和阿德里安·拉比奥、金斯利·科曼等人的加盟，我们在19年以来第一次拿到了冠军奖杯，所以我想球迷们对安切洛蒂的执教肯定非常满意。”

“精英球员们肯定想要最好的教练，所以俱乐部必须为他们提供这样一位教练。而在这种情况下，你会一直面临挑战，如果你要求他们在球场上表现出色，那么你就必须在训练中做到这一点，以让所有人都能去深入了解。”

“我和伊布在一起工作的时候就感觉到了这一点。他在巴塞罗那、国际米兰、尤文图斯都是顶级球员，也和顶级球员一起踢过球，然后这些球员就变得更优秀了。”

“在皇马工作的时候，我感觉队内拥有15名左右的世界级球员，他们习惯了高标准的教练和团队，而你则需要在那里为他们提供这些。我一直在不断地鞭策自己，在更高的水平上进行思考，在那些年里我确实有这种感觉。”

安切洛蒂率领巴黎圣日耳曼赢得了19年以来的第一个法甲冠军奖杯，开启了这家首都豪门对法甲统治的时代。

