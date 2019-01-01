够力盘点：2019法国女足世界杯10大热门球队

从卫冕冠军美国队到东道主法国队，够力足球排出了今夏女足世界杯上十大最有力的竞争者。

10、巴西

这是玛塔最后一次获得世界杯冠军的机会，而巴西的准备也差得不能再差了。在因一系列糟糕的成绩解雇了球队的第一位女教练艾米丽·利马之后，她们在回归教练瓦达尔的带领下连续输掉了过去九场比赛。

这位62岁的老帅倾向于4-2-4阵型，以适应他的进攻天赋，但这往往使球队处于不利地位，球员经常不在应该在位置上踢球。

表现和结果一样糟糕，特别是考虑到这支球队的实力。如果玛塔想激励这支日渐衰老的队伍获得荣耀，并在2019年将2007年的银牌提升为金牌，她就需要发挥出最佳状态——但即便如此，这可能还不够。

教练：瓦达尔

明星球员：玛塔

门将：芭芭拉、蕾伊斯、莱迪希亚

后卫：莱迪希亚-桑托斯、法比尼娅、塔米雷斯、卡米拉、艾丽卡、莫妮卡、卡特伦、塔伊拉

中场：福尔米加、塔伊莎、安德莱西尼娅、阿德里亚娜

前场：玛塔、安德雷莎-阿尔维斯、德比尼娅、露德米拉、格伊瑟、拉格尔、比娅-扎内拉托、克里斯蒂亚内

9、瑞典

瑞典从一个防守乏力的球队转变为一支自由奔放的进攻型球队，这是国际足坛最令人兴奋的发展之一。

除了保持中卫菲舍尔和中场赛格丰富的经验，球队还拥有斯蒂娜·布莱克斯特纽斯和科索沃球员阿斯拉尼等令人兴奋的年轻球员，他们在经历了几年的困难后回到了最佳状态。

他们的战术灵活性增加了向前前进的威胁，这种威胁主要来自布莱克斯特纽斯的进球方式，她在2019年代表林克平出场7次，攻入4球。在皮娅·桑达格统治下沉寂多年之后，他们今年夏天可能会给世界舞台带来惊喜。

教练：彼得·耶哈德松

明星球员：布莱克斯特纽斯

门将：海德维格·林达尔、珍妮弗·法尔克、赛西拉·穆索维奇

后卫：约恩那·安德森、琳达·森布兰特、汉娜·格拉斯、尼拉·菲舍尔、玛格达莱娜·埃里克松、阿曼达·伊尔斯泰特、娜塔莉·比约恩

中场：马德伦·亚诺基、科索瓦雷·阿斯拉尼、尤利娅·罗达尔、尤利娅·齐焦蒂、卡洛琳·赛格、奥利维亚·斯科格、爱琳·鲁本松

前场：莉娜·胡蒂格、索菲亚·雅各布松、布莱克斯特纽斯、弗里多林娜·罗尔福、安娜·安韦加德、米米·拉松

8、加拿大

加拿大为今年夏天的世界杯所做的准备虽然不引人注目，但却是成功的，在2019年8场不败的基础上赢得了5场胜利，只丢了一个球。然而，这是前往法国的最令人兴奋的球队之一——23名球员中有14名24岁或更年轻的球员。

这支年轻球队还有一些由资深球员构成的中坚力量——斯蒂芬妮·拉贝站在球门之前，索菲·施密特领衔三人的后防线，德西蕾·斯科特在前面保护着后防三人组，克里斯汀·辛克莱尔带领锋线。

这将是一场令人难以置信的比赛，尤其是对后者来说，因为她仅仅落后于艾比·万巴克184球的世界纪录3球而已。在2019年已经有4粒进球的情况下，这位在世界杯期间年满36岁的前锋似乎不可避免地将在今年夏天超越这位前美国前锋。

教练：肯尼斯·海纳·莫勒

明星球员：克里斯汀·辛克莱尔

门将：斯蒂芬妮·拉贝、凯伦·谢丽丹、萨布里纳·丹杰洛

后卫：艾丽莎·查普曼、卡迪莎·布坎南、谢丽娜·扎多尔斯基、丽贝卡·奎因、香农·韦勒尔、林赛·阿格纽、詹娜·赫尔斯特伦

中场：迪安·萝丝、茱莉娅·格罗索、阿什利·劳伦斯、黛西瑞·斯科特、苏菲·施密特、杰西·弗莱明

前场：杰德·里维埃、乔丹·惠特玛、克里斯汀·辛克莱尔、加布里埃·卡勒、尼克尔·普林斯、简妮·贝基、阿德里安娜·莱昂

7、日本

2011年的冠军和2015年的决赛参加者，由于大规模的球员退役，日本在今年夏天的世界杯上几乎与前面提到的两支球队完全不同，但随着新一代年轻天才的加入和少数老资格球员的留下，这并不是一件坏事。

宇津木瑠美、熊谷纱希为高仓麻子年轻的球队带来了宝贵的顶级经验，他们只有三名30岁以上的球员，而上一届世界杯成员也只留下了六名球员，前锋远藤纯和中场三浦成美带领了一批年轻球员。

很难在这支不可思议的球队中挑出一个人来，他们仍然保持着之前球队的优秀技术水平和流畅的控球技巧。但前拜仁慕尼黑前锋、被在赢得2018年亚洲杯后评为最有价值球员的岩渊真奈的国家队状态一直很好，如果他们想要继续最近的世界杯纪录，她也将是关键所在。

教练：高仓麻子

明星球员：岩渊真奈

守门员：池田咲纪子、山下杏也加、平尾知佳

后卫：鲛岛彩、宇津木瑠美、熊谷纱希、三宅史织、清水梨纱、市濑奈奈、宫川麻都、南萌华

中场：阪口梦穗、中岛依美、籾木结花、长谷川唯、杉田妃和、三浦成美

前场：菅泽优衣香、岩渊真奈、横山久美、小林里歌子、植木理子、远藤纯

6、澳大利亚

在阿伦·斯塔基奇出人意料的被解职后，澳大利亚队将在2019年迎来一个混乱的开局，他们将前往法国，希望能实现年轻阵容中的所有承诺。

临时教练米利西奇带领的澳大利亚队在小组赛中最大的挑战是苦苦挣扎的巴西队。他们曾在四年前的16强中战胜过对手，以及之后的四国友谊赛亦是如此。

在11月被评为“够力足球50”的年度最佳女球员的萨姆·科尔无疑是这支攻击型球队的明星球员。被米利西奇称为“女版蒂姆·卡希尔”的这位前锋球员在2019年芝加哥红星队的6场NWSL比赛中有6个进球，以及在澳大利亚国家队也有5个进球。

教练：米利西奇

明星球员：萨姆·科尔

门将：麦肯锡·阿诺德、泰根·米迦、莉迪亚·威廉姆斯

后卫：泰根·阿伦、劳拉·奥拉维、艾莉·卡朋特、史蒂芬妮·凯特利、阿兰娜·肯尼迪、克莱尔·波克因霍尔、格玛·西蒙

中场：卡特里娜·格里、艾米·哈里森、爱丽斯·科隆德-奈特、克洛伊·洛加佐、艾薇·鲁依科、艾米丽·范埃格蒙德、泰美卡·耶洛普

前场：丽萨·德万娜、凯特琳·福尔德、玛丽·福勒、艾米丽·吉尔尼克、萨姆·科尔、哈莉·拉索

5、荷兰

如果荷兰队在国际足球比赛中没有最好的锋线三人组，那么至少可以和美国媲美。由阿森纳进球机器维维安·米德玛领衔，加上冠军联赛决赛双方——冠军里昂队的沙尼斯·范·德·桑登和巴塞罗那的亚军利克·马滕斯——组成了今夏令人畏惧的球队。

尽管赢得了2017年的欧洲杯，萨里娜·维格曼-格罗兹巴赫的球队仍然以不被看好的身份进入世界杯，在挪威赢得资格赛后，他们需要附加赛才能进入在法国举行的世界杯。但他们轻松击败了丹麦和瑞士，与澳大利亚一样，世界杯抽签结果的公开程度也推动了他们的晋级。

荷兰队踢得是令人兴奋的进攻性足球，但他们也有坚固的防守。他们在12场预选赛中只丢了4球。在他们两年前的胜利之后，惊喜因素可能已经消失，但这不会让他们彻底停止也不会变得更加容易。

教练：萨里娜·维格曼-格罗兹巴赫

明星球员：薇薇安·米德玛

门将：莎丽·范芬达尔、丽泽·科普、洛艾丝·基杜特斯

后卫：德西蕾·范伦特伦、斯蒂芬妮·范德格拉特、梅雷尔·范东亨、基卡·范艾埃斯、阿努克·德克尔、丹妮克·柯克戴克、多米妮可·布拉德沃斯、莉扎·范德莫斯特

中场：斯赫里达·斯皮采、达尼埃尔·范德东克、维多利亚·佩洛法、杰姬·赫隆恩、伊内莎·卡赫曼、吉尔·罗尔德

前场：沙妮思·范德桑登、米德玛、莉克·马腾斯、蕾娜特·扬森、艾伦·扬森、莉内特·北仑斯特恩

4、英格兰

自从菲尔·内维尔出人意料地接手球队以来，英格兰已经从一支努力成为世界最佳的球队转变为世界最佳球队之一了。如果他们在比赛中表现出的新姿态还不足以证明这一点，那么3月份“SheBelieves”杯上的胜利肯定是有足够分量的，因为他们战胜了巴西和日本，并与美国打成平局——这本来可以，也应该是另一场胜利。

适合内维尔风格的年轻球星的出现增强了雌狮们的实力,曼城队的凯拉·沃尔什和乔治亚·施坦威有着很大的影响，而世界上其他的大型俱乐部：里昂队的露西·布朗泽以及最近冒尖的尼基塔•帕里斯也显示出了非凡的实力。

帕里斯是在上届世界杯英格兰队获得第三名之后才首次在国家队亮相的，但在这次世界杯上，她正处于巅峰状态。这位FAWSL历史最佳射手本赛季在联赛中19次进球，将成为法国世界杯上最致命的前锋之一。

教练：菲儿·内维尔

明星球员：尼基塔·帕里斯

门将：凯伦·巴德斯利、玛丽·伊尔普斯、卡莉·泰尔福德

后卫：米莉·布赖特、露西·布朗泽、蕾切尔·戴利、阿莱克斯·格林伍德、史蒂芙·休顿、艾比·麦克马努斯、德米·斯托克、莉亚·威廉姆逊

中场：凯伦·卡尼、杰德·摩尔、吉尔·斯考特、露西·史坦尼佛斯、乔治亚·施坦威、凯拉·沃尔什

前场：托妮·杜干、芙兰·科比、贝斯·米德、尼基塔·帕里斯、乔迪·泰勒、艾伦·怀特

3、德国

典型的德国风格，玛蒂娜·沃斯-特克伦伯格的球队一直在为世界杯做准备，很多人都忘记了他们是多么的危险——而且将会是多么的危险。

从前前后后都洋溢着天赋和必胜的心态，任何有关他们新教练的问题，以及她在世界杯前及时与球队取得联系的能力，都在今年早些时候以战胜法国和瑞典得到了回答。

沃斯-特克伦伯格的高压风格得到了有效的贯彻，而她对创造力和个性的鼓励则充分发挥了组织核心德森妮芙·马洛桑的才能。这位里昂球星在2017年和2018年都入选了FIFPRO最佳阵容，同时也是德国进军世界杯决赛之路的关键所在。

教练：玛蒂娜·沃斯-特克伦伯格

明星球员：

门将：舒尔特、本卡尔斯、弗罗姆斯

后卫：卡洛琳·希曼、凯瑟琳·亨德里希、迈尔、米拉娜·海格林、蒂娜·歌斯琳、乔安娜·埃尔希格、格温、施威尔斯、萨拉·多索恩

中场：苏菲·奥博多夫、胡特、马罗桑、萨拉·达布里茨、琳达·达尔曼、柯娜科、勒波尔兹、莉娜·马格尔

前锋：丽雅·舒勒、波普、克拉拉依琳

2、法国

科琳·迪亚克尔没有将本赛季法国甲级联赛女子最佳射手玛丽·安托瓦内特·卡托托带去世界杯，已经说明了这支法国队的实力。瓦莱丽·戈文的任务是确保迪亚克尔不会后悔自己的决定。她今年开局不错，在6场比赛中打进5球，而经验丰富的欧根尼·勒·索默为她提供了前锋梦寐以求的世界级支持。

当里昂再次赢得冠军时，勒·索默在18场联赛中送出13次助攻，但她同时也展示了为什么说她是一个伟大的球员——在8场欧冠比赛中打入6球，帮助她的球队连续第三次获得欧洲冠军。

迪亚克尔是第一位在男子足球俱乐部中执教的女子教练，她与克莱蒙特伏特队有一份三年的合约。她非常有经验，虽然已年届44岁,加上球队的主场优势,这支法国队非常有可能在四分之一决赛中遭遇上届冠军法国队。

教练：迪亚克尔

明星球员：勒索默

门将：布哈迪、迪朗、马尼安

后卫：德伯韦、卡尔沙维、马基里、姆博克、佩里塞、勒纳尔、托朗特、通卡拉

中场：比尔博、布萨利亚、克莱马洪、热约罗、亨利、蒂尼

前锋：阿瑟伊、卡斯卡里诺、迪亚尼、戈万（蒙彼利埃）、洛朗、勒索默

1、美国

从来没有一个国家连续赢得过女足世界杯冠军，但是吉尔·埃利斯的球队在这个夏天有一个创造历史的绝佳机会。尽管四年前成为世界杯决赛上第一个上演帽子戏法的女子足球运动员的卡莉·罗伊德高调退役，但这支球队看上去只会更好，这是非常可怕的。

然而，创造历史并非易事，与法国和英格兰的淘汰赛很可能在决赛前打响。贝基·索伯伦、阿历克斯·摩根和托宾·希思等球员的经验在这些时刻将是至关重要的，而可能的替补马洛里·普格的贡献也可能是至关重要的，尽管她只有21岁。

梅根·拉皮诺加上心思巧妙的希思以及善于进球的摩根，形成了一个致命的威胁——直接、积极，尽管在世界杯决赛前已经34岁了，但依然不缺乏速度。拉皮诺还是一对一时的好手，已经在2019年对阵澳大利亚、英格兰和日本的比赛中都已打入了进球。

教练：吉尔·埃利斯

明星球员：梅根拉皮诺

门将：阿德里安娜·弗兰奇、阿什琳·哈里斯、阿丽莎·纳埃尔

后卫：艾比·达尔肯珀、蒂尔娜·戴维森、克里斯特尔·邓恩、凯利·奥哈拉、贝基·索尔布伦、艾米莉·桑尼特、阿里·克里格

中场：摩根·布莱恩、朱莉·厄茨、林赛·霍兰·、罗斯·拉威尔、艾丽·朗、萨曼莎·梅维斯

前锋：托宾·希思、卡丽·罗伊德、杰西卡-麦克唐纳德、亚历克斯·摩根、克里斯蒂安·普雷斯、马洛里·皮尤、梅根·拉皮诺