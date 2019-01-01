够力盘点：除了皮亚特克，米兰还会引进哪位前锋？

伊瓜因告别在即，米兰也基本确定了他的替代者——皮亚特克，不过除了这位波兰人，红黑军团还会谁来增强锋线？

自加盟米兰以来，“小烟枪”伊瓜因过得并不开心，这位昔日在意甲大杀四方的顶级前锋仿佛哑了火，在本赛季的21场正式比赛中仅打入8粒进球。

根据意大利媒体此前的报道，米兰是以先租后买的形式从尤文签下伊瓜因的，尽管只有半个赛季，但他的租借费却高达1800万欧元。而在赛季末，红黑军团还需要支付3600万欧元将其正式买断。

从伊瓜因当前在米兰的表现来看，“小烟枪”肯定没能说服米兰高层花费巨资将其正式买断。不过时间尚早，伊瓜因还有半个赛季的时间去征服加齐迪斯等人，未来的一段时间，他依旧会是米兰阵中的关键角色，毕竟在中锋的位置上，只有年轻的库特罗内在与他进行竞争。

当然，这一切只是理想中的情况，伊瓜因会在下半赛季进球无数，米兰将会在夏天彻底将其买断。不过就像米兰体育报近期的爆料一样，伊瓜因可能正在离开圣西罗的路上，据悉他已经向红黑军团高层递交了转会申请，同时他的哥哥兼经纪人也在伦敦敲定了他加盟切尔西的细则。能够与自己那不勒斯时期的恩师毛里西奥·萨里在北伦敦团聚，是他目前最迫切的愿望。

米兰的锋线原本就有着捉襟见肘，现在又面临头号球星的出走，寻找一位锋线新援，自然就成了球队的头等大事。

现在，够力足球就来为您盘点截至目前AC米兰锋线的五大候选人。

克里斯托弗·皮亚特克｜Krzysztof Piatek｜23岁｜波兰｜热那亚

如果盘点谁会是未来的顶级前锋，这名初登意甲的波兰年轻人绝对会成为头号交椅的有力竞争者。

去年夏天，热那亚花费区区450万欧元就将其收入麾下，半个赛季过去，“新莱万”总共为狮鹫军团在各项赛事中出场了23次，打进了19粒进球，更是在目前的意甲射手榜上与C罗并列第一名。

不过和所有的年轻前锋一样，在经历了最初的神挡杀神阶段后，这位新晋波兰国脚也不可避免地陷入了一段时间的进球荒。在前7场意甲联赛中打入9球后，连续5场比赛没能取得进球。直到面对桑普时，才依靠一记点球再次开张。

除了米兰，皇马也在认真评估引进这位“新莱万”的可行性，而热那亚主席恩里科·普雷齐奥西也坦言，任何球队只要掏出5000万欧元左右，就能够得到这位来自东欧的青年才俊。

无法否认，在冬窗以如此高价引进一位没有彻底证明过自己的年轻人，确实是一种冒险，但皮亚特克的年轻与天赋，也许早已足够说服红黑军团的众多高层们。

皮亚特克目前已无限接近加盟AC米兰，一步登天的他又能否征服苛刻的米兰球迷呢？

亚历山大·帕托｜Alexandre pato｜29岁｜巴西｜天津天海

对AC米兰球迷而言，帕托绝对是一个让他们又爱又恨的家伙。

作为一名红黑军团的支持者，谁也不会忘记这位巴西人开场24秒闪击不可一世的巴塞罗那时的身影，谁也不会忘记那个曾经在球场上静若处子，动如脱兔的少年郎。不过可惜的是，不断的伤病摧毁了他在圣西罗的似锦前程，只得在颠沛流离后碾转来到中国继续自己的职业生涯。

尽管帕托在天津过的不错，但他似乎一直没有放弃重回米兰城，屡次在各类媒体中与自己的旧主联系在一起。不过那时俱乐部母公司权健集团咬定高额转会费不愿松口，这笔交易也因此一直没有下文。

不过在权健倒台后，“帕建国”同志在天津的前途不可避免地将出现变化，回归米兰也许再不会那么得遥不可及。

米西·巴舒亚伊｜Michy Batshuayi｜25岁｜比利时｜瓦伦西亚

尽管在上赛季冬窗加盟多特蒙德后的11场比赛中打入了7球，但巴舒亚伊依旧没能说服新帅萨里，成为切尔西一线队的常规主力，只得无奈接受另一次外租之旅。

在瓦伦西亚的半年，这名比利时射手过得并不顺心如意，21场比赛只首发了9次，进球也仅有2粒，已经有消息传出蝙蝠军团将在本月将他提前退租。

如今的巴舒亚伊已不再是备受豪门青睐的年轻妖人，25岁的他已经到达了自己职业生涯最重要阶段。如果想要从一名浪迹天涯的射手真正成长为一名世界级球星，告别切尔西加盟一支能够提供稳定出场时间的球队将会成为重中之重，而如今的米兰就能为他提供这样的待遇。

当然，巴舒亚伊实际上也从没证明过自己，这让许多球迷对他的实力嗤之以鼻，但无论从哪方面来看，这位来自比利时的青年前锋，都足以配得上如今的AC米兰。

不过近日有消息表示，相较于米兰，巴舒亚伊更想加盟摩纳哥，因为那里有昔日的“海布里之王”——亨利，在一名顶级前锋手下效力，也许更容易得到成长。

尼古拉·卡利尼奇｜Nikola Kalinic｜31岁｜克罗地亚｜马竞

今年夏天，AC米兰以跳楼甩卖的方式将这位2018年意甲最差引援送到了马德里竞技，但不幸的是，初抵马德里的卡利尼奇就遭遇了伤病问题，最终，“神锋制造者”也没能将其拯救。

截至目前，卡利尼奇总共代表马竞在各项赛事中出场了16次，其中有8场首发，仅收获3粒进球。

在莫拉塔即将加盟的情况下，原本就不受重用的卡利尼奇在马竞的地位势必会再次下降，离开自然成为了他需要严肃考虑的问题，目前几支法国与土耳其球队已经对他展开了追求。

其实卡利尼奇不妨吃一下回头草，加盟米兰对他来说也许是最好和最实际的选择。而对于米兰来说，已低价将其租借回圣西罗，无论是对竞技还是财政，都值得考虑。尤其是在库特罗内成长惊人的情况下，这两位一高一灵的搭配，也许能够迸发出不错的火花。

阿尔纳特·丹朱马｜Arnaut Danjuma｜21岁｜荷兰｜布鲁日

对比上述几位，相信许多人都没听说过这位出身于埃因霍温青训营的天才边锋。

目前效力于比利时豪门布鲁日的丹朱马本赛季发挥出色，身为前场多面手的他已经在14场比赛中收获了5球3助攻，不错自去年10月中旬开始，他就一直被脚踝伤病所困扰，没能参加任何正式比赛。

当然，丹朱马很明显不是单中锋的正确人选，但身高178cm的卡拥有着不错的速度和脚法，绝对能够与库特罗内产生优秀的化学反应，而米兰对双前锋的战术其实并不陌生。与此同时，丹朱马的加盟还能有效填补米兰左边锋位置上的不足，一举两得，何乐而不为。

米兰此前向布鲁日方面提出了一份900万欧元的报价，被对方拒绝，不过相信他们很快将提出一份新报价。球员本人也表达了对加盟AC米兰的渴望：“为AC米兰这种顶级豪门效力，我将无法拒绝”。