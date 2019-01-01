够力盘点：欧冠抽签后的那些赢家们和输家们

巴塞罗那和国米、多特蒙德一起，都处在一个艰难的境地，但曼城应该能够轻松晋级16强。

和以往一样，欧冠小组赛的抽签也带来了一些令人垂涎的比赛。

然而，尽管一些教练和球员会对结果感到满意，但其他人对他们的对手就不那么满意了。

下面，我们来看一看周四在摩纳哥的抽签后的赢家和输家。

赢家：瓜迪奥拉

瓜迪奥拉在三个欧冠赛季中第三次与顿涅茨克矿工队分在了一组。

两个赛季前，矿工还可以在乌克兰的小组赛中血洗曼城，但早已今非昔比，曼城在去年9比0屠杀了对手。

理论上，矿工将会是小组中最强的对手，但是他们已经失去了主教练保罗·丰塞卡。萨格勒布迪纳摩目前还没有经过这个级别的测试，而亚特兰大，这是他们第一次进入欧冠。

瓜迪奥拉和曼城甚至可以只使用他们的B队阵容就能击败对手。

赢家：利物浦

对克洛普来说，安切洛蒂是一个熟悉的对手，他的那不勒斯队上赛季在小组赛阶段战胜了最终的冠军，当时看起来他们的状态还不够好。

然而，利物浦在主场坚持了下来，这要归功于阿利森令人印象深刻的表现，然后在马德里对托特纳姆的比赛中获得了第六次冠军。

虽然巴黎圣日耳曼队和红星队也在去年的这个阶段进行了比赛，但就萨尔斯堡队和根克队来而言，他们的质量已经有了很大的下降。

这看起来更像是利物浦的欧冠小组赛，因为这两支球队只赢过一场欧冠比赛。这两支球队在各自国内水平上都是非常优秀的球队，但离利物浦的标准还差得很远。

赢家：C罗

尤文图斯为了重夺自1996年以来的再一个欧冠冠军已经花了很多钱，他们将不得不通过一个看起来很困难的小组来确保他们的付出保持在正确的轨道上。

新签入的球员，像德里赫特，拉姆塞和拉比奥特都具备了把尤文带到下一个阶段所需要的素质。但是他们的主要希望还是要依靠c罗，他是上赛季小组赛后唯一为尤文进球的球员，他在16强对阵马德里竞技的帽子戏法保住了他们在比赛中的地位。他在欧冠联赛中打进126粒进球，并且一直对马竞的比赛享受其中。

虽然若奥·费利克斯和勒沃库森的哈弗茨都是欧洲最有前途的天才球员，但罗纳尔多将会找到足够的空位来增加他的总进球数，让尤文继续在淘汰赛中前进。

火车头有一些熟悉的面孔，比如马里奥、克里乔维亚克和霍伊德斯，但是罗纳尔多和尤文应该拥有足够的进攻火力来解决这个问题。

输家：巴塞罗那

巴萨被多特蒙德和国米分在了一起，另外还有布拉格斯拉维亚(Slavia Prague)。

多特蒙德在这个夏天对他们的阵容进行了一些手术式的调整，引进了马茨·胡梅尔斯和朱利安·勃兰特这样的球员，并在锋线上引进了世界足坛最优秀的新秀之一桑乔。

与此同时，国际米兰似乎已经取得了显著的进步，这要归功于他们签下的球员的质量，其中以曼联的卢卡为首。这两支球队都希望挑战各自国内联赛的霸主地位。

在任何情况下，前往多特和国米的主场都不是一件值得享受的事情。而在对布拉格斯拉维亚的两场比赛中，两场胜利也至关重要。

输家：切尔西

兰帕德将会面对有着良好欧洲血统的阿贾克斯。上赛季他们顺利通过了欧冠第二轮资格赛，距离进入决赛只有咫尺之遥。

他们今年又回来了，尽管失去了德容和德里赫特，但他们看起来依然强大。像大卫·内雷斯，哈基姆·齐耶赫和杜桑·塔迪奇这样的球员将会给包括切尔西在内的对手带来困难。

一支年轻而缺乏经验的蓝军球队还将面对瓦伦西亚和里尔的比赛，后者是阿森纳新援的佩佩上赛季所在并且表现出色的法甲球队。对切尔西来说，要想在小组争夺第一的位置而不遇到困难绝非易事。

输家：内马尔

也许内马尔会在巴黎圣日耳曼与皇家马德里的小组赛中对阵阿扎尔，也许他不会。就巴西人的未来而言，还有很长的路要走，与巴萨的任何交易都可能在下周敲定。

目前来看，内马尔被困在了金手铐里，转会费和工资太高，使得他变得不可企及的。他会抓住离开巴黎圣日耳曼的机会，这已经不是什么秘密了，但目前这一可能性尚不确定。

不管出于什么原因，皇马把目光投向了别处。也许他们确实打算在不久的将来带着创纪录的报价回到巴黎圣日耳曼，但即便如此，内马尔也不太可能出现在他们的视野中。

那将是法国世界杯冠军金童姆巴佩，他的命运可能是内马尔最渴望的。