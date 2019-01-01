够力盘点本轮英超：阿森纳热刺都不是争冠的料

周日，北伦敦的两支球队在酋长球场上演了一场颇为引人但又十分混乱的2:2平局，暴露了双方后防线上的问题。

英超联赛已经呈现出一种可以预测和熟悉的格局，利物浦和曼城在上周末常规赛获胜后，率先进入了国际比赛日。

正如最新一轮比赛后所突显的那样，这两家本应争夺冠军的竞争对手在未来两周仍有大量问题需要考虑。

一，边后卫的问题显示阿森纳和热刺无法夺冠

阿森纳派上了奥巴梅杨、佩佩和拉卡泽特以4-3-3阵型进行了比赛，而身后的三名中场球员配合默契，这一点很像尤根·克洛普的利物浦战术。然而，阿森纳的梅特兰-奈尔斯和赛德·科拉希纳茨还不够优秀到让这个系统流畅地工作。

利物浦的前三名前锋的跑位能迫使对方后防线变得狭窄，让边后卫根本找不到空间，而阿森纳的边后卫在周日的比赛中也经历了类似的窘迫 。

无论是奈尔斯还是科拉希纳茨都没有发挥什么作用，这迫使主队不得不频繁地试图从一个拥挤的中路试图进攻。在另一端，他们努力防守孙兴慜，但经常在对方反击中处于下风。

热刺的边后卫也好不到哪里去。达文森·桑切斯完全无法应对对手的攻击，丹尼·罗斯看起来就像以前的他一个影子，多次被佩佩打败。

在现代比赛中，边后卫对进攻至关重要，他们的宽度是拥挤的中场的解药。阿森纳和热刺在这个位置上严重缺乏实力，这也解释了为什么他们都不能接近曼城和利物浦。

二，阿兹皮利奎塔和切尔西被谢菲联的3-5-2阵型彻底暴露

谢菲尔德联队开局缓慢——克里斯·怀尔德的队员们紧张地退缩后场，并在中场无法顺利控球——使得切尔西在周六的主场率先以2-0领先。

但是一旦客队稳定下来，他们就能暴露出兰帕德的球队的战术问题。谢菲尔德联队的3-5-2阵型是压制超负荷运转的切尔西中场的理想阵型，目标是他们最弱的后卫阿兹皮利奎塔。

整个赛季，切尔西庞大的阵容在中场留下了巨大的缺口，特别是在下半场，疯狂的压迫让科瓦西奇和若日尼奥等人疲惫不堪，无法跟上比赛节奏。

梅森·芒特不可避免地在对阵曼联的比赛中带领球队压得很靠上，客队的三人中场力压主队，逐渐主导了比赛。

怀尔德瞄准了阿兹皮利奎塔的侧翼，恩达·斯蒂文斯和杰克·奥康奈尔展开了猛烈的进攻。两个失球都来自于阿兹皮里库埃塔的失误，西班牙人显然被奥康奈尔在比赛中针对他的二过一给搞糊涂了。

曼联在斯坦福桥的比赛并没有退得很深，而是勇敢地让中后卫向前压上，并通过长传将球送到前场边路，让容易犯错的阿兹皮利奎塔不断承受压力，这样的做法值得赞扬。

三，南安普顿本应能击败平庸的曼联

如果不是南安普敦在圣玛丽球场前15分钟愚蠢的尝试，他们将在周六的早场比赛中击败曼联。

英超联赛几乎总是开打得很疯狂——双方都施加了很大的压力，直到比赛最终进入一个模式——但在上周末水晶宫在老特拉福德获胜后，圣徒队本应该推迟他们通常的策略。

通过前场高压，他们暴露在曼联反攻的节奏中。他们的四人中场被好几次绕过，让他们迅速后退的四人后防暴露在曼联的锋线之前，这让马塔、詹姆斯和拉什福德在10号位的位置上轻松地漫步。曼联的进球是由于一次简单的传球将圣徒队的一半球员吸引出来，迫使主队的防守队员在詹姆斯射入角球时后退。

吸取了教训，南安普敦严格按照4-4-2阵型进行反击，这限制了客队快速行进的前线空间——最终复制了水晶宫的模板。从这里开始，索尔斯克亚在很大程度上陷入了困境，南安普顿理所当然地赢得了一分，即使博格巴最终在10号位上开始控制节奏。

当面对索尔斯克亚时，通常的规则并不适用。从一开始就不给曼联空间，他们看起来就很普通。

四，诺维奇必须改变客场策略才有机会赢球

尽管最终以惨败告终，但专家们还是对诺维奇在安菲尔德的积极表现赞不绝口。有一种理论认为，如果你无论如何都要输，那你不妨挥拳相向。

然而，加那利0-2输给西汉姆却不能用同样的方式来解释。丹尼尔·法尔克的球队需要积分，因此他们需要改变他们的方法。

很多英超俱乐部更喜欢打反攻，这意味着像水晶宫、狼队和西汉姆这样的球队经常发现客场比赛更容易取胜。

诺维奇的胆大妄为让他们太容易受到攻击，正中东道主下怀。在伦敦体育场拥有大部分控球权可能感觉不错，但这是一种幼稚的做法。

西汉姆联不断地在边路反击，利用诺维奇的全开阵型取得了毁灭性的效果，开场进球就是一个很好的例子。安德里·亚莫连科和费利佩·安德森轻松地突破了诺维奇的防线，为主队提供了他们在主场经常被拒绝的那种突围机会。

诺维奇必须在客场比赛中采取更保守、更紧凑的战术，这样他们才能击败对手。

五，德尔福可能会是赛季最佳签约

上周末对阵阿斯顿维拉的比赛中，埃弗顿的中场球员表现糟糕，而在周日，随着埃弗顿主帅席尔瓦将法比安·德尔夫招入麾下，太妃糖也随之发生了变化。

这位前维拉球员无论是在有球还是无球状态下都表现得非常出色，他的运动能力确保了主队对狼队的压制。德尔夫甚至为戈梅斯提供了信心来提高他的表现水平。

德尔夫的铲球(4次)、拦截(3次)和传球(62次)都比场上其他任何球员都多，这让埃弗顿的两名中场看起来比狼队的三名中场更有实力。

埃弗顿拥有59%的控球权，进球主要来自卢卡斯·迪涅——要么是在对阵亚当·特拉奥雷的比赛中失误，要么是在另一端传中——德尔夫对中场的控制给了东道主信心，让他们两次重新取得领先。

德尔夫以1000万英镑(1200万美元)的价格从曼城转会而来，他可能成为本赛季的最佳签约。