够力盘点：今年欧洲冠军联赛中的十大失望所在

在今年这届充满惊喜的欧战之中，卫冕冠军并不是唯一没有给人留下深刻印象的球队。

他们在小组赛中两次输给莫斯科中央陆军，但在拉莫斯的傲慢态度导致在八分之一决赛出局之前，他们只是勉强保持了自己的尊严。

当VAR在阿姆斯特丹拯救了白衣军团后，受到杜桑·塔迪奇启发的阿贾克斯在西班牙把冠军球队撕成碎片，他故意的黄牌和停赛让人感觉微妙。

后果呢?皇马在欧冠八分之一淘汰赛中主场1-4惨败，导致皇马本赛季第二次解雇主教练，齐达内回归皇马。

意甲

在上赛季罗马令人难以置信的踢到了半决赛之后，本赛季只有两支意大利球队从小组赛脱颖而出，而且都以令人失望的方式被淘汰。

尤文图斯在四分之一决赛中负于实力较弱的阿贾克斯，导致了阿莱格里的离开，而罗马在与波尔图的比赛中表现不佳。

尽管如此，他们的表现都比国米和那不勒斯好——前者未能击败毫无胜算的埃因霍温晋级，而后者则让在C组中的主动权旁落。

这个赛季再次证明了尤文(他们连续第八个联赛冠军)和其他意甲球队在质量上的巨大差距，以及联赛整体的低质量。

保守足球

保守足球的缺点在本赛季暴露无遗，因为在本赛季的冠军联赛中保住领先优势根本不管用。

阿贾克斯对皇家马德里的逆转，尤文图斯对马德里竞技的逆转，曼联对巴黎圣日耳曼的逆转，热刺对阿贾克斯的逆转，当然还有利物浦对巴塞罗那的逆转，这些都使得这届比赛成为了一场攻势足球的战役。

在淘汰赛期间，平均每场比赛超过3粒进球，而像阿莱格里和西蒙尼这样偏重防守的教练的成绩自然就不那么乐观了。

客场进球的价值只会更多地鼓励进攻教练，并帮助创造出迄今为止最伟大之一的欧冠赛季。

欧洲超级联赛计划

在本赛季欧洲冠军联赛的背景下，欧洲超级联赛的想法正在酝酿之中。

但是欧洲大陆小俱乐部的成功和兴奋只会削弱超级联赛的价值所在。

巴黎圣日耳曼和曼城在欧洲的表现令人失望，但毫无疑问，它们将参与这个金钱驱动的项目。与此同时，像阿贾克斯和托特纳姆这样的球队——在本赛季的亮点中占据了很大一部分——却不会参与其中。

大多数球迷都强烈反对建立超级联赛，而这种阻力在本赛季才有所增加。

VAR

尽管VAR在去年夏天的世界杯上没有惹怒多少人，但在冠军联赛上却是另一番景象，因为这项技术导致了几项有争议的决定。

金彭贝因疑似手球受到的处罚导致马库斯·拉什福德94分钟的点球淘汰了巴黎圣日尔曼；罗马的扎尼奥罗在加时赛中的点球被无视，波尔图在点球大战中扳平比分；皇家马德里的球员在阿姆斯特丹的比赛中没有被红牌罚下，因为阿贾克斯的进球被认为是对库尔图瓦犯规在先。

随着下个赛季新手球规则的实施，争议只会越来越大。

大巴黎

托马斯·图赫尔经常为巴黎圣日耳曼在中场缺乏深度而大声疾呼，而在这点上没有得到改进是致命的，他们只能派上单薄的中卫马奎尼奥斯在欧洲赛场的大部分比赛中在中场引擎室里度过。

内马尔的受伤和阿德里安·拉比奥的缺席进一步暴露了这一点，最终导致了16年来又一次被英格兰第六好的球队曼联羞辱。

随着姆巴佩现在暗示他想离开，在这支准备不足的球队毫无意外地崩溃之后，人们将主要把矛头指向体育总监亨里克。

感情用事

本赛季有很多故事都预示着足球浪漫主义将成为他们喜爱的成功故事。

西蒙尼的马德里终于在今年夏天解散之前，在主场拿到了一座冠军奖杯；索尔斯克亚作为一名球员时赢得了现已20周年的荣誉领军红魔再创辉煌；或者是布冯在努力赢得他那辉煌的职业生涯中唯一没有得到的东西。

最后，比赛中没有感情用事的余地。马竞被劲敌克里斯蒂亚诺·罗纳尔多撕裂，索尔斯克亚的球队被巴塞罗那淘汰，布冯在对阵曼联的比赛中犯了一个代价高昂的错误。

这是一次有趣但残酷的旅程。

德甲

本赛季是自2005-06赛季以来德国球队首次未能进入欧冠四分之一决赛。

一个糟糕的统计数字，但它产生的方式更令人失望。

多特蒙德在0-4负于托特纳姆的比赛中没有一点出彩的地方，拜仁慕尼黑在安菲尔德取得了一场精彩的0- 0平局，但在主场1-3失利，多梅尼科·特德斯科在沙尔克以2-10负于曼城后被解职。

也许本赛季令人兴奋的德甲冠军争夺战更多地显示的是拜仁慕尼黑的缺陷，而不是该联赛的进步。

欧足联时间表

多达10名球员将参加周六的冠军联赛决赛，而仅仅四天之后，他们还将代表各自的国家队参加欧国联的决赛比赛。

到目前为止，国联取得了成功，使国际足球变得更加有趣和有意义。

但是如果欧足联想要继续取得成功，他们必须避免另一个糟糕的赛程安排。

荷兰队与英格兰队的比赛可能会错过一些大牌球星——10名球员中有9名代表了其中一个国家。考虑到围绕在巴库进行的欧联决赛的闹剧，今年对欧足联管理层来说并不是一个好年头。