够力盘点：什么是著名的“全攻全守”足球战术？

标志性的足球运动员约翰·克鲁伊夫在他的足球生涯中使这一理念闻名于世，并推动荷兰足球从默默无闻走向全球明星之路。

在明年夏天英格兰对阵荷兰的欧足联(UEFA)国家联赛半决赛之前，够力足球将着眼于全攻全守足球(Total Football)——在上世纪70年代初由荷兰球队而闻名的战术哲学、以及这一理念的主要支持者所在的俱乐部、球队、球员和主教练。

什么是全攻全守足球的战术理论？

全攻全守足球是一种战术打法，即任何一名球员在球队中可以随时扮演任何其他球员的角色。

它创造了一个流畅的战术体系，在这个体系中，没有一个球员固定在他们的原有角色上——因为任何球员都可以转换为攻击手、中场或后卫，只有门将才能在整场比赛中保持他们的位置。

在全攻全守足球体系中，一名球员被调换了位置后马上被另一名球员取代，这巩固了球队的组织结构。

它宣扬了“没有人比团队的总和更重要”的思想，并且通常以快节奏的方式比赛，以便智胜对手。

1974年世界杯决赛前夕，荷兰国家队让全攻全守足球一举成名，但最终输给西德。

然而，全攻全守足球理念的成功几乎完全依赖于团队中每个球员的流动性和能力，以及他们根据场上事件迅速变换位置的能力。

这一理念还要求球员能够适应多个位置的比赛（而不仅仅是传统的既定位置），因此需要球员具有较高的技能、丰富的才艺和很强的适应能力。

哪支球队以及俱乐部使用了全攻全守足球理念？

全面足球哲学的最初基础是由杰克·雷诺兹奠定的，他在20世纪初曾多次执教埃荷甲豪门阿贾克斯队。

1974年世界杯决赛的荷兰队让全攻全守足球在全球范围内闻名遐迩，但在上世纪70年代早期，阿贾克斯率先实现了全攻全守足球，并带领荷甲球队经历了俱乐部历史上最成功的时期。

阿贾克斯踢出了最流畅的足球，连续两个赛季(1971-72赛季和1972-73赛季)踢出了46胜0负和0平的主场纪录。

他们在整个1971-72荷甲赛季中只遭受了一次失败，并在1972年庆祝了他们当年的四个冠军——赢得两个联赛冠军，荷兰杯，欧洲杯和洲际杯。

阿贾克斯与皇马俱乐部一起在欧洲早期采用了全攻全守足球战术模式，尽管该理念也用于其他国家和联盟——例如1930年代的神奇球队奥地利，还有1940年代的河床队，1950年代的伯恩利以及1960年代的巴西桑托斯。

在主教练哈利·波茨的带领下，伯恩利采用了全攻全守的英国足球体系——“每个球员都可以在任何位置踢球”，这使得他们赢得了1959-60年的英格兰联赛冠军。

在阿根廷，河床队组建了一支由卡洛斯·穆诺兹、何塞·曼努埃尔·莫雷诺、阿道洛夫·佩德内拉和安吉尔·拉布鲁诺领导的被称为“机器”(La Maquina)的优秀球队。

由于他们的努力，机器之队赢得了阿根廷国内和国际上的一些荣誉，并激励了1952年夏季奥运会的匈牙利黄金一代（见图）。可惜他们在1954年世界杯决赛中以2:3的比分输给了西德。

谁是约翰·克鲁伊夫？

约翰·克鲁伊夫是全攻全守足球理念最典型的代表，在上世纪60年代中期，他在主教练里努斯·米歇尔斯的带领下，出色地担任了阿贾克斯的前锋。

克鲁伊夫是他那个时代最受称赞的球员之一，直到今天仍然受到人们的尊敬——他因标志性的“克鲁伊夫转身”这个标志性的假动作而闻名，在现代足球中被广泛复制。

作为一名效力于阿贾克斯的球员，克鲁伊夫对全攻全守足球的诠释使荷兰足球从一个相对默默无闻的国家一跃成为欧洲和全世界上的足球强国，并在职业生涯结束后成为阿贾克斯和巴塞罗那的成功教练。

尽管克鲁伊夫最初被定义为一名中锋，但主教练让他自由地在场上移动并没有把他设置在一个固定位置上。他用自己的技能和智慧在阅读发挥状态时利用对方的站位和空间创造出机会。

随后，克鲁伊夫的队友们根据他的情况调整了自己的打法，并在两人之间交换了位置，以确保战术角色总是有人来担当。克鲁伊夫被认为是全攻全守战术在足球场上的“指挥家”，他的理念中包含了空间和创造力。

克鲁伊夫和米歇尔斯在使用全攻全守足球理念方面取得了巨大的成功，赢得了8次荷甲冠军，3次欧冠冠军和1次洲际杯冠军。

全攻全守足球在荷兰足球中的突出地位也被认为与“四三三阵型之死”有关，这是意大利球队使用的一种古老的阵型，严重依赖防守（在20世纪60年代早期，国际米兰经常使用这种体制）。

“全攻全守足球”容易出错，但并不总是成功，1974年世界杯决赛失利就是明证。西德成功地通过贝尔蒂·沃格茨的盯人防守，遏制了荷兰队的进攻意图，从而让最终的胜利者确立了他们在中场的主导地位。

在之后的几年里，克鲁伊夫在1988年到1996年担任巴塞罗那主教练期间，贯彻了全面足球的理念，尽管这一理念后来演变成了一种新的足球风格，名为“位置游戏”，也是基于同样的理论。

木质法庭乐队的“”全攻全守足球”有什么含义？

总部位于纽约的后朋克乐队木质法庭（Parquet Courts）在今年发行的专辑《Total Football》中演唱了一首歌曲《Total Football》，传达了一种社会主义信息，结合了真实足球的主题，以及美国当前政治气候引发的反应。

在《Total Football》这首歌中，拇指球场乐队呼吁所有社会成员通过推广强调团队合作而非个人发挥的团队导向足球策略，对抗压迫性人物和具有威胁性的个人崇拜:“互换角色不是表演，而是从期待中解放出来”。

在这首歌中，作词人萨维奇鼓励艺术家、诗人、反对者、教师、蓝领工人等更多的人一起工作——从表面上对集体行动的文化反感中寻找错误，从“粗犷的个人主义”中产生的社会成员的自满中寻找错误。

他问道：“你被我们的足球流动性吓跑了吗？这是指体育运动中使用的全面足球，也是对权力更高部门的挑战。”

萨维奇在歌词中提到了“罢工者”和“清洁工”，指的是罢工工人和街道清洁工——这让人想起了劳工运动的形象。

简而言之，“全攻全守足球”的想法是球队所有球员的角色是流动的——不仅仅是一个策略运动，而是考虑一个社会背景下，允许个人在期望的社会中扮演的角色之外工作，从而赋予他们更多的多样性和自由。