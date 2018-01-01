够力独家对话卡莫拉内西：都灵有能力给尤文制造麻烦

够力足球独家对话了尤文图斯名将卡莫拉内西，而他提醒尤文在即将到来的都灵德比中一定要千万小心。

Goal意大利站著名记者阿格雷斯蒂独家采访了意大利06年世界杯夺冠功臣卡莫拉内西，探寻了他的内心世界。

卡莫拉内西谈到了即将到来的都灵德比：“我非常期待看到这场比赛，都灵队的水平已经有了提升，他们有能力给尤文制造麻烦，但多年以来，都灵德比一面倒的情况让这场德比有些单调了。”

“在实力上，尤文图斯当然比都灵强很多，但是都灵也是一支非常有活力的球队，他们可以给强队带来很大的压力，我认为尤文图斯这场德比肯定不好打。”

谈到自己历经的都灵德比，卡莫拉内西笑着说：“老实说，我在都灵德比中没有太亮眼的发挥，因为那时都灵总是在意甲和意乙之间徘徊，除了第一年我出场了，好像我没有什么太多的印象。”

“尤文图斯肯定还是想要接着都灵德比来继续巩固优势，他们在夏天得到了很大的加强，现在领先了那不勒斯8分之多，我认为那不勒斯很难追上这一差距。”

卡莫拉内西还盛赞了C罗带给尤文图斯乃至意大利的巨大影响：“像C罗这样的选手到来会让尤文图斯在关键战中有更好的发挥，相比于去年来说今年对于尤文来说是一个好年份，他们的主要竞争对手中皇马在重建，拜仁还在寻求复苏。”

最后，谈到现在尤文图斯阵中谁是新的卡莫拉内西时，这位名将谦虚地说：“现在尤文图斯阵中有3个比卡莫拉内西更强的球员，他们是夸德拉多、坎塞洛和道格拉斯·科斯塔。”