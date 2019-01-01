够力潜龙榜：阿根廷未来中场核心——帕雷德斯

近日，多家顶级豪门都对泽尼特中场帕雷德斯表现出了浓厚兴趣，不过你对他足够了解吗？

自比格利亚受伤后，他的阿根廷同胞莱昂德罗·帕雷德斯就一直被与米兰联系到了一起，意大利知名体育记者佩莱加蒂甚至直接将其称为“玄德”的完美替代者。

而在法国一边，在确认将会失去拉比奥特后，联赛霸主巴黎圣日耳曼也在竭力寻找他的替代者，包括多特蒙德的魏格尔、沃特福德的杜库雷以及本文主角帕雷德斯等人，都进入了他们的视线。

即使是近几个赛季人才辈出的英伦大陆，也有着切尔西这家顶级豪门为之倾心，曾在意甲赛场与他接触过的萨里正在考虑用其来代替已经转会摩纳哥的法布雷加斯，为了他，蓝军甚至愿意掏出一笔不菲的巨款。

不过落花有意，流水却不一定无情，目前占据俄超榜首位置的泽尼特似乎并不愿意在一月份放走这位队内核心。尽管帕雷德斯本人不止一次地流露出离开俄罗斯，重回五大联赛的意愿，但在日前的采访中，这名未来之星也亲自证实，为自己一掷千的“蓝白蓝”并不会在冬季就放走他。

面对众多豪门的追求，帕雷德斯的未来究竟在何方，恐怕目前谁也无法说清。

成长之路

现年24岁的帕雷德斯出生于民风颇为彪悍的阿根廷东部城市圣胡斯托，由于这里距离阿根廷首都布宜诺斯艾利斯仅14公里，儿时的他就加盟了该地区最著名的俱乐部——博卡青年。

时间来到2011年1月，年仅17周岁的帕雷德斯被阿根廷超级巨星、时任主帅克劳迪奥·博尔吉招入了博卡青年一线队中。不过在4年的博卡一线队生涯中，帕雷德斯仅为球队在各项正式比赛中出场过29次，有5粒进球入账。

2014年一月，对于帕雷德斯而言同样特殊，意甲升降机切沃选择以租借的形式将这位天才小将带至意大利。不过半个赛季下来，他只代表“飞驴”在意甲替补出场过1次。

尽管在意甲的半个赛季表现并不出众，但帕雷德斯的天赋依旧却吸引了意大利传统豪门罗马的关注，最终红狼选择在2014年夏天将他以租借的形式带至罗马奥林匹克体育场，而后又在2015年夏天以6 00万欧元的价格将其正式买断。这个阶段，帕雷德斯的表现依旧不够亮眼，只代表球队在各项赛事中出场13次，有1粒进球入账。

出于让年轻球员积累比赛经验的目的，罗马在正式买断后选择将他送到了意甲弱旅恩波利进行锻炼。成功得到主力位置的帕雷德斯也没有让外界失望，整个2015-16赛季，他总共代表这家托斯卡纳的俱乐部在意甲赛场出场了33次，有1球2助攻入账，堪称球队斩获当赛季联赛第10名的大功臣之一。

得益于租借期间的优异表现，重回罗马的帕雷德斯迅速在这家意甲顶级球队中站稳了脚跟，各项赛事总共出场41次，斩获3球1助攻，和球队一同夺得了联赛的第二名。

不过在欧足联财政公平政策的限制下，2017年夏天，罗马被迫出售了萨拉赫、吕迪格以及马里奥·鲁伊等大将，这其中也包括了帕雷德斯。

不过在加盟泽尼特后，帕雷德斯彻底迎来了自己的大爆发。在俄国如鱼得水的他截至目前已代表球队在各项赛事中出场过61次，有10球15助攻入账，成为了整个俄罗斯足坛最耀眼的明星。

技术风格

初出茅庐的帕雷德斯并非一名后腰球员，大多时候在球场上扮演更具攻击性的前腰角色，那时候的他甚至被阿根廷国内媒体誉为“小里克尔梅”。

不过在加盟罗马后，帕雷德斯的位置开始逐渐后移，时任红狼主帅加西亚对他进行了初步改造，开发了他的后腰与中前卫属性。至于完全改变场上位置，帕雷德斯则必须感谢自己效力恩波利期间的恩师——马尔科·詹保罗。

经过了几个赛季的锻炼，如今帕雷德斯的位置已彻底固定，和法布雷加斯等人一样，现在的他是一位典型的拖后组织型后腰。

之所以能够吸引众多豪门的目光，很大程度上要得益于帕雷德斯出色的出球组织能力。依靠自身出色的技术、节奏感、传威胁球以及对抗能力，即使是面对2-3人的包夹与逼抢，帕雷德斯依旧能够在带球、停顿或是原地拉球转身两次的过程中完成过人，而后再依靠自己极具穿透性的短传或者精准的长传来策动球队的攻防。

虽然在短传方面不如中场大师哈维，长传水平也远不及已经退役的皮尔洛与阿隆索，但结合当今足坛球员水平以及综合能力来看，帕雷德斯如今的水准绝对足够在任何一家豪门球队立足。

即使是最受诟病的防守问题，帕雷德斯也取得了不小的进步。本赛季，这位阿根廷中场在俄超场均能贡献1.9次抢断、1.6次拦截以及0.9次解围，这样的数据较之意甲时期已经有了明显的提高。

此外，帕雷德斯还拥有不错的远射和定位球能力，在本赛季的3粒进球中，有2粒都是在禁区外右脚远射得手。至于球员的精神层面，球场上的帕雷德斯也拥有着极为冷静的头脑与坚定的意志品质。

缺陷缺点

帕雷德斯如今的水平确实不错，不过他的缺点依旧十分明显。

第一，帕雷德斯极为需要球权。意甲时期的他就曾被球迷斥为粘球毒瘤。和法布雷加斯、若日尼奥等擅长一脚出球的后腰球员不同，这名阿根廷中场经常会在得球后先进行盘带，再与队友穿插跑位接应，最后再从容完成自己组织与出球的任务。

第二，防守动作过大，红黄牌数量较多。上面说到了帕雷德斯本赛季在俄超的防守数据，不过在这些东西的背后，却付出了场均犯规1.8次和15场比赛6黄1红的代价。之所以出现这种情况，主要还是因为帕雷德斯的身体素质并不算很出众，即使他并不惧怕身体接触还拥有着极为凶悍的铲断，但由于自身防守预判能力稍欠，时而会在防守时反应慢半拍，一旦被对方过掉，就只能让自己以犯规为代价去阻止对方的进攻。

第三，帕雷德斯最大的缺陷还是运动能力不足，跑动覆盖面过小。无论是在恩波利、罗马还是如今的泽尼特，教练都需要在帕雷德斯身旁安排一位专门对他进行保护与支援的中场球员，既要去干那些脏活累活，还要为阿根廷人拉开空间，在区域内形成压制力，保护他回撤到纵深地带甚至到后卫线附近进行拿球组织。与此同时，这位搭档还需要帮助帕雷德斯进行出球，尤其是需要成为他的一个过渡出球点。

除了这位专门人士，球队的边后卫和中前卫也必须对帕雷德斯提供一定帮助。由于“小里克尔梅”自身的不足，他对于横向防守贡献不大，因此他所在一侧的边后卫防守能力必须要强，另一名中前卫也需要随时代替他横向协防到边路，并时不时地在中路进行正面补位防守。

第四，俄超的水准在众多欧洲联赛中并不弱，但与意甲、法甲、英超等五大联赛相比，整体实力和强弱差距都较为明显。尽管自己表现确实不错，但帕雷德斯的真实水平依旧被许多人看低，再加盟一家顶级豪门之后，能否成为球队的常规主力，令人生疑。

结语

本赛季结束后，帕雷德斯就将年满25周岁，这个阶段对于一位志在成为顶级中场的球员来说至关重要。也许只有加盟一支能够为自己提供主力位置的顶级豪门，才能让这位天才真正实现蜕变。