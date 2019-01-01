够力支招：梅西的阿根廷队将会如何排出首发

套用马拉多纳在2010年世界杯前对马斯切拉诺的赞扬，阿根廷在美洲杯上的表现确实依靠梅西和其他10个人。

在巴西世界杯的准备阶段，这位巴塞罗那的天才球员被哄骗回到了国家队，他将再次尝试打破在国家队的冠军荒。

梅西和阿根廷漫长的夺冠之路将从周六对阵哥伦比亚的比赛开始，这场比赛将很好地显示出他们夺取美洲杯的机会。

然而，除了梅西之外，围绕着这支球队还有很多问号。

主教练斯卡罗尼从桑保利手中接过帅位后，在更新这支看起来疲惫不堪的球队方面取得了长足的进步，在这一过程中，他剔除了许多跟随球队闯进世界杯16强的名字。

事实上，只有9名球员留下来下来，其中不到一半的球员为国家队出场超过10次。

到目前为止，斯卡罗尼在他的友谊赛中频繁进行轮换，这意味着并不清楚阿根廷在美洲杯的默认首发阵容是什么。

尽管有很多的选择，特别是在防守三区，新任教练仍有可能带来一些惊喜。

在防守方面，由于阿根廷自身的局限性，而不是任何经过尝试和检验的战术，斯卡罗尼似乎多少有一个既定的想法。

在对阵委内瑞拉的比赛中，他的三后卫实验惨败，四后卫几乎肯定是他的第一选择。在他们身后，弗兰科·阿玛尼很有可能在本届美洲杯成为首发门将，埃斯特班·安德拉达代表博卡青年在决赛中负于Tigre的失球也许会决定性地使天平向河床人倾斜。

Racing俱乐部的伦佐·萨拉维亚是右后卫的最佳人选，也是在加布里埃尔·梅尔卡多缺阵后，唯一一个在球队中在这个位置踢得出色的球员。

佩泽拉和奥塔门迪是中后卫首发的热门人选，而塔利亚菲科则将继续留在左路，这得益于他在欧冠的出色表现。河床的米尔顿·卡斯科将作为塔利亚菲科的替补，胡安·福伊特和拉米罗·福内斯·莫里也会作为主力的替补。

在中场可能会出现一些困境。斯卡罗尼缺少中路的选择，这使得帕雷德斯和罗德里格斯几乎肯定会成为主力。

在中路二人组之外的球员选择在很大程度上取决于阿根廷队是选择更具创造力还是更具机动性，以及斯卡罗尼选择的阵型。

吉奥瓦尼·洛·塞尔索在贝蒂斯度过了一个出色的赛季，但在之前的比赛中，他作为阿根廷中场三人组的一员显得有些拘束，这可能会导致罗伯特·佩雷拉在4-3-3阵型中获得首发

另一方面，如果斯卡罗尼尝试4-2-3-1阵型，洛·塞尔索将是一个中路选择，梅西和迪玛利亚将在这位前巴黎圣日耳曼球员的两侧。

在周五以5比1大胜尼加拉瓜的比赛中，洛·塞尔索的出色表现使其抓住机会，他自始至终都与梅西保持着良好的联系，并提供了近年来国家队严重流失的创造性配合。

在锋线方面，阿圭罗和劳塔罗·马丁内斯是主要人选，阿圭罗出色的经验自然让他在这一点上占据了优势，尽管他自世界杯以来只踢了一场比赛。

和洛·塞尔索一样，马丁内斯在对阵尼加拉瓜的比赛中也是大赢家，下半场替补出场后打入两球，无论是首发还是替补，马丁内斯几乎肯定会在本届杯赛上发挥重要作用。

梅西很可能继续踢他喜欢的右路位置，而迪马里亚则在左路。迪巴拉在过去十二个月打动俱乐部或国家后可能已经失去了位置,而斯卡洛尼春天还会意外地使用马丁内斯或河床的苏亚雷斯——两人在对阵委内瑞拉的比赛中与梅西配合得很好——放在阿奎罗身边，梅西在进攻三区扮演自由人。