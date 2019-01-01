够力专访-菲利普·德根：我认为利物浦是冠军

前红军后卫德根向够力足球作出了自己对欧冠决赛的预测。

在2008年到2010年间效力于利物浦的菲利普·德根在欧冠决赛前向够力足球分析了欧冠决赛，他的前东家将在当地时间六月一日晚上21点在万达大都会球场迎战托特纳姆热刺。

“是的，我认为利物浦会赢得欧冠，”他告诉我们，“就凭他们有一个出色的赛季——无论是在英超还是欧冠。我认为他们有最好的团队。”

菲利普·德根在托雷斯、哈维·阿隆索和哈维尔·马斯切拉诺效力时期为利物浦效力了两个赛季。这位前多特蒙德的右后卫出道于巴塞尔，他也代表瑞士国家队出场32次，参加过2006年的世界杯。在他效力利物浦期间，由于伤病关系，他在两个赛季只出场13次。

“尽管我受了很多伤，但我很享受在利物浦的每一刻，那真的是令人难以置信的时刻。”对于这名后卫来说，最重要的当然还是安菲尔德的激情，即使是在本周六的马德里，红军也将再次依靠这一武器：“安菲尔德和球迷们——这是绝对不可思议的组合，你不会厌倦这里的气氛。”

“我喜欢和穆罕默德·萨拉赫一起踢球”——菲利普·德根

自从瑞士人离开英格兰以来，利物浦已经发生了变化，在经历了2010年年初的艰难时期后，俱乐部正在恢复昔日的辉煌，可惜只是与奖杯缘分不深，他们最近一次夺冠是在2012年的联赛杯。据菲利普·德根说，这种复兴是因为一个名字：尤尔根·克洛普。在与多特蒙德(2011年和2012年)两度赢得德甲冠军后，这位德国主帅于2015年秋季定居梅尔伍德。自那以后，红军已经取得了三次进入欧战决赛，在英超以97分的成绩屈居联赛第二，并且只输了一场。

“现在尤尔根·克洛普是世界上最好的教练之一，”德根说：“这是毫无疑问的。”

德根发表了他对红军目前的阵容的看法，称赞了红军的集体力量：“我喜欢球队的整体——年轻球员和老球员的优秀组合——一个优秀的组合。”

不过，有一名球员尤其引人注目：他的前巴塞尔队友穆罕默德·萨拉赫。事实上，2012年至2014年期间，两人在瑞士当过一段时间队友，其中一人在经历职业生涯的最后时间，而另一人刚刚开始向欧洲展示自己的才华。德根再次表示：“自从我在巴塞尔见到莫·萨拉赫以来，我当然喜欢见到他。在速度、技术和射门能力上都有很好的结合，我真的很喜欢他在场上的表现。”萨拉赫在去年决赛受伤下场之后，再次有机会向冠军发起冲击。