够力专访 纳尼：C罗是世界最佳 弗格森犹如父亲
在碾转多家俱乐部后，前曼联球星纳尼再次回到了自己梦开始的地方，够力足球的前方记者穆罕默德·迪亚有幸对这名葡萄牙边锋进行了一次专访。
——你在葡萄牙体育开启了自己的职业生涯，现在又回到了这家俱乐部，你怎么评价自己所经历的这家俱乐部的两个不同时期。
“实际上这已经是我第三次代表葡萄牙体育参加比赛。最开始，我在葡萄牙体育青年队踢球，并且在加盟曼联之前已经代表一线队有过出场。之后我在2014年从曼联租借回来过一次。现在我又一次回来了，再次穿上这件球衣，成为球队对象，为这家俱乐部而战，对此我看到非常荣幸。这是一家让我心动的俱乐部，当然，每个时期的葡萄牙体育都是不同的，不过我们的目标始终没有改变，成为冠军并尽可能赢下所有奖杯。”
——上个赛季，葡萄牙体育经历了诸多磨难，不过现在他们再次成为了联赛冠军的有力争夺者。从你的角度来看，他们是如何提高自己赢得葡超冠军的可能性的。
葡萄牙体育一直都在为葡超冠军而战，这些东西已经深深刻在俱乐部的DNA之中。我们知道自己已经数年没有夺下这一头衔，不过目标一直都是相同的。再过去的几个月里，俱乐部在管理层和教练方面都有一些变化，我们有信心走在正确的道路上并实现自己的既定目标。当然。这会是一个艰难的竞争过程，我们还面临着两大强敌的虎视眈眈。球队会很快为此做出预测，然后竭尽所能去争取冠军，在这场竞争中击败所有对手。
——英格兰、西班牙、意大利、土耳其和葡萄牙的足球有什么不同之处？
“足球有些像文化，每个国家都有所不同，都会有着自己的风格。无论是在球场内还是球场外。”
“英格兰是足球的故乡，在这个国家，任何传球、射门、进球或者扑救都能感受到激情。而在土耳其，我发现了踢足球的最佳氛围，球迷们可以为他们的俱乐部癫狂。当然，如果你是在家里或者路上踢球，气氛会完全不同，就像从天堂掉落至地狱。”
“西班牙、意大利和葡萄牙的足球更接近拉美国家，在那里，足球扮演者重要的社会角色，是最大的激情之一。当然，在意大利踢球的风格是不同的，他们更偏向防守，不过目前那里的足球也在向着球迷所认同的、更具吸引力的风格转变。”
“虽然各不相同，但这些每一份经历都是令人惊叹的，它们让我成长为一个球队和一个大写的人。在葡萄牙，这里的联赛水平很高，还拥有许多前途无量的本土年轻球员和才华横溢的南美球员，竞争正变得越来越激烈。”
——你觉得葡萄牙在欧洲国家联赛踢得怎么样？
“葡萄牙踢得非常棒，取得了非常好的成绩并成功闯入了四强，这对于葡萄牙来说，是一个举办国际赛事的好机会，就像2004年欧洲杯一样。”
“在赢得2016年欧洲杯后，世界杯并没有如我们所预料的那样顺利，不过国家联赛允许我们重新走上正轨，一些年轻的新球员保证了国家队的未来。我不得不说，为国家队踢球和赢得2016年欧洲杯对我来说犹如梦幻，简直称得上难以忘怀。”
“就国家联赛的比赛而言，我认为这是一件好事，因为它挤掉了一些无意义的友谊，并允许各支球队之间进行更激烈的竞争，特别是能够与水平相近的国家队过招。”
——你在曼联度过了美好的时光，你能详细描述一下吗？你的感觉？最好的和最糟糕的一天？以及你为什么会离开球队？
“加盟曼联对我来说是一个很好的机会。曼联是世界上最大的俱乐部之一。当我加入的时候，我有机会和世界上最伟大的球星们一起踢球，还能够和我的前队友克里斯蒂亚诺·罗纳尔多一起参加体育比赛。我来自一家顶级的青训营和一家顶级葡萄牙俱乐部，不过在曼联，我似乎找到了一个全新的世界，和一个传奇的教练在一起，这让我受益良多。”
“最棒的一天是2008年的欧冠比赛，在点球大战中对阵切尔西，我在比赛中打进了一粒点球。不过要说到难忘的时刻，实际上并不止一个。我们一起赢得了很多冠军，这是我一生都会珍惜的东西。”
“至于我离开的原因，在2013/2014赛季，球队在莫耶斯的领导下，我始终无法成为俱乐部的首发，而在接下来的一年里，他的继任者范加尔也明确告诉我，我不会成为他手下的第一选择。那时候我就决定是时候离开老特拉福德去寻求新的挑战了，我曾经在那里度过了很多年，我曾经是俱乐部的重要一员，不过当时我想，也许确实是时候离开了，因为我想在每一场比赛中踢上首发。
“如果说最糟糕的一天，那肯定是弗格森爵士离开俱乐部的时候，我对此真的很伤心，当他决定停止自己的执教生涯。”
——你从弗格森爵士那里学到了什么？
“在我看来，他就像父亲一样，总是热情洋溢，善于鼓舞人心。无论好坏，他总是诚实而守信。起初你可能会觉得他有些难以对付，那是因为你不了解他和他的强硬作风，但当你了解他之后，你就会知道这一切对你有好处。如果说现在的我已经拥有了一颗坚强的心，那么这一切都与他有着莫大联系。”
-弗格森爵士的曼联和穆里尼奥时代有什么不同？
“这真的很难回答，因为我只能谈论我在弗格森执教时期的经历。对于穆式曼联，我只是一个旁观者，这样的比较很不公平，因为我们在谈论俱乐部不同的历史时刻。”
“穆里尼奥在曼联难求一胜之时毅然接手球队，并且在他的带领下红魔已经赢下了一些冠军，这其中就包括一座欧联杯的奖杯。当然，对于我们曼联来说，英超冠军才是应有的追求，但目前联赛的竞争异常激烈。尽管曼联在去年获得了亚军，但今年的发展并不如预期。不过我相信，如果有教练能够扭转局面，让俱乐部走上正确的道路，那这个人只会是穆里尼奥。和弗格森一样，穆里尼奥也有着很强的个性和魅力，而这些都是成功的关键因素。
——C罗对你的职业生涯有什么影响？你跟随他在2007年时来到曼联，甚至一开始就和他住在一起。
“毫无疑问，克里斯蒂亚诺是我的好朋友。他是世界上最好的球员，对我的事业非常重要。我们在一起踢了几个赛季，一起为曼联赢下了欧冠奖杯，为葡萄牙赢下了欧洲杯。”
“我们俩都是在葡萄牙体育长大的，那里是世界上最好的足球青训营之一。我们两个的背景很相似。此后。我们两个又都在弗格森带领下的在曼联成长。我们的羁绊是巨大的，无论是场内还是场外。在职业生涯结束后，我们一定会成为一生的好朋友。”
——和你一起踢球的最好队友是谁？最难对付的后卫又是谁？
“我在曼联最好的队友是克里斯蒂亚诺、安德森和费迪南德，因为我们在场上场下都有着非常密切的关系。和克里斯蒂亚诺一起踢球一直很好，因为我也会在国家队和他并肩作战。在其他时候，我也有很多很棒的同事。对我而言，最难对付的后卫是阿什利·科尔。切尔西和曼联的比赛总是很激烈，我们很难在球场上击败他们。”