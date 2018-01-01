够力专访 纳尼：C罗是世界最佳 弗格森犹如父亲

前曼联球星纳尼可以说在葡萄牙和红魔历史上都写下了属于自己的篇章，再重回梦开始的地方之后，他又有了怎样的感受？一起来看看够力足球对他的专访吧，感受下他对曼联、弗格森以及C罗的深沉爱恋。

在碾转多家俱乐部后，前曼联球星纳尼再次回到了自己梦开始的地方，够力足球的前方记者穆罕默德·迪亚有幸对这名葡萄牙边锋进行了一次专访。

——你在葡萄牙体育开启了自己的职业生涯，现在又回到了这家俱乐部，你怎么评价自己所经历的这家俱乐部的两个不同时期。

“实际上这已经是我第三次代表葡萄牙体育参加比赛。最开始，我在葡萄牙体育青年队踢球，并且在加盟曼联之前已经代表一线队有过出场。之后我在2014年从曼联租借回来过一次。现在我又一次回来了，再次穿上这件球衣，成为球队对象，为这家俱乐部而战，对此我看到非常荣幸。这是一家让我心动的俱乐部，当然，每个时期的葡萄牙体育都是不同的，不过我们的目标始终没有改变，成为冠军并尽可能赢下所有奖杯。”

——上个赛季，葡萄牙体育经历了诸多磨难，不过现在他们再次成为了联赛冠军的有力争夺者。从你的角度来看，他们是如何提高自己赢得葡超冠军的可能性的。

葡萄牙体育一直都在为葡超冠军而战，这些东西已经深深刻在俱乐部的DNA之中。我们知道自己已经数年没有夺下这一头衔，不过目标一直都是相同的。再过去的几个月里，俱乐部在管理层和教练方面都有一些变化，我们有信心走在正确的道路上并实现自己的既定目标。当然。这会是一个艰难的竞争过程，我们还面临着两大强敌的虎视眈眈。球队会很快为此做出预测，然后竭尽所能去争取冠军，在这场竞争中击败所有对手。

——英格兰、西班牙、意大利、土耳其和葡萄牙的足球有什么不同之处？

“足球有些像文化，每个国家都有所不同，都会有着自己的风格。无论是在球场内还是球场外。”

“英格兰是足球的故乡，在这个国家，任何传球、射门、进球或者扑救都能感受到激情。而在土耳其，我发现了踢足球的最佳氛围，球迷们可以为他们的俱乐部癫狂。当然，如果你是在家里或者路上踢球，气氛会完全不同，就像从天堂掉落至地狱。”

“西班牙、意大利和葡萄牙的足球更接近拉美国家，在那里，足球扮演者重要的社会角色，是最大的激情之一。当然，在意大利踢球的风格是不同的，他们更偏向防守，不过目前那里的足球也在向着球迷所认同的、更具吸引力的风格转变。”

“虽然各不相同，但这些每一份经历都是令人惊叹的，它们让我成长为一个球队和一个大写的人。在葡萄牙，这里的联赛水平很高，还拥有许多前途无量的本土年轻球员和才华横溢的南美球员，竞争正变得越来越激烈。”

——你觉得葡萄牙在欧洲国家联赛踢得怎么样？

“葡萄牙踢得非常棒，取得了非常好的成绩并成功闯入了四强，这对于葡萄牙来说，是一个举办国际赛事的好机会，就像2004年欧洲杯一样。”

“在赢得2016年欧洲杯后，世界杯并没有如我们所预料的那样顺利，不过国家联赛允许我们重新走上正轨，一些年轻的新球员保证了国家队的未来。我不得不说，为国家队踢球和赢得2016年欧洲杯对我来说犹如梦幻，简直称得上难以忘怀。”

“就国家联赛的比赛而言，我认为这是一件好事，因为它挤掉了一些无意义的友谊，并允许各支球队之间进行更激烈的竞争，特别是能够与水平相近的国家队过招。”

——你在曼联度过了美好的时光，你能详细描述一下吗？你的感觉？最好的和最糟糕的一天？以及你为什么会离开球队？

“加盟曼联对我来说是一个很好的机会。曼联是世界上最大的俱乐部之一。当我加入的时候，我有机会和世界上最伟大的球星们一起踢球，还能够和我的前队友克里斯蒂亚诺·罗纳尔多一起参加体育比赛。我来自一家顶级的青训营和一家顶级葡萄牙俱乐部，不过在曼联，我似乎找到了一个全新的世界，和一个传奇的教练在一起，这让我受益良多。”

“最棒的一天是2008年的欧冠比赛，在点球大战中对阵切尔西，我在比赛中打进了一粒点球。不过要说到难忘的时刻，实际上并不止一个。我们一起赢得了很多冠军，这是我一生都会珍惜的东西。”

“至于我离开的原因，在2013/2014赛季，球队在莫耶斯的领导下，我始终无法成为俱乐部的首发，而在接下来的一年里，他的继任者范加尔也明确告诉我，我不会成为他手下的第一选择。那时候我就决定是时候离开老特拉福德去寻求新的挑战了，我曾经在那里度过了很多年，我曾经是俱乐部的重要一员，不过当时我想，也许确实是时候离开了，因为我想在每一场比赛中踢上首发。

“如果说最糟糕的一天，那肯定是弗格森爵士离开俱乐部的时候，我对此真的很伤心，当他决定停止自己的执教生涯。”

——你从弗格森爵士那里学到了什么？

“在我看来，他就像父亲一样，总是热情洋溢，善于鼓舞人心。无论好坏，他总是诚实而守信。起初你可能会觉得他有些难以对付，那是因为你不了解他和他的强硬作风，但当你了解他之后，你就会知道这一切对你有好处。如果说现在的我已经拥有了一颗坚强的心，那么这一切都与他有着莫大联系。”

-弗格森爵士的曼联和穆里尼奥时代有什么不同？

“这真的很难回答，因为我只能谈论我在弗格森执教时期的经历。对于穆式曼联，我只是一个旁观者，这样的比较很不公平，因为我们在谈论俱乐部不同的历史时刻。”

“穆里尼奥在曼联难求一胜之时毅然接手球队，并且在他的带领下红魔已经赢下了一些冠军，这其中就包括一座欧联杯的奖杯。当然，对于我们曼联来说，英超冠军才是应有的追求，但目前联赛的竞争异常激烈。尽管曼联在去年获得了亚军，但今年的发展并不如预期。不过我相信，如果有教练能够扭转局面，让俱乐部走上正确的道路，那这个人只会是穆里尼奥。和弗格森一样，穆里尼奥也有着很强的个性和魅力，而这些都是成功的关键因素。

——C罗对你的职业生涯有什么影响？你跟随他在2007年时来到曼联，甚至一开始就和他住在一起。

“毫无疑问，克里斯蒂亚诺是我的好朋友。他是世界上最好的球员，对我的事业非常重要。我们在一起踢了几个赛季，一起为曼联赢下了欧冠奖杯，为葡萄牙赢下了欧洲杯。”

“我们俩都是在葡萄牙体育长大的，那里是世界上最好的足球青训营之一。我们两个的背景很相似。此后。我们两个又都在弗格森带领下的在曼联成长。我们的羁绊是巨大的，无论是场内还是场外。在职业生涯结束后，我们一定会成为一生的好朋友。”

——和你一起踢球的最好队友是谁？最难对付的后卫又是谁？

“我在曼联最好的队友是克里斯蒂亚诺、安德森和费迪南德，因为我们在场上场下都有着非常密切的关系。和克里斯蒂亚诺一起踢球一直很好，因为我也会在国家队和他并肩作战。在其他时候，我也有很多很棒的同事。对我而言，最难对付的后卫是阿什利·科尔。切尔西和曼联的比赛总是很激烈，我们很难在球场上击败他们。”