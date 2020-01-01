够力专访 小克鲁伊维特：希望斯莫林和姆希塔良留在罗马

这位荷兰边锋对在2019-20赛季租借到奥林匹克球场的两名球员带来的的影响印象深刻。

贾斯汀·克鲁伊维特表示他希望克里斯·斯莫林和亨利克·姆希塔良能在赛季结束后继续留在罗马。

曼联后卫斯莫林没能征服现任主帅索尔斯克亚，丢掉了自己在老特拉福德的首发位置，于是在去年8月30日以租借的形式来到了奥林匹克球场。

在这位英格兰后卫加盟罗马的三天后，三天后，阿森纳允许姆希塔良以同样的形式与这家意大利劲旅签约，而这两人都在意甲重新找回了自己的最佳状态。

其他球队

斯莫林一直是罗马后防线的核心，他在所有比赛中出场28次，帮助球队位列意甲积分榜第五位，与第四名的亚特兰大仅有3分差距。

与此同时，姆希塔良在自己参加的20场比赛中成功克服伤病问题，为罗马贡献了6粒进球和4次助攻，成为了保罗·丰塞卡手下的中场常规主力。

罗马主帅公开承认他想留住这两位从英超租借而来的球员，但就目前情况而言，他们可能会在今夏晚些时候回到各自的母俱乐部。

小克鲁伊维特比斯莫林和姆希塔良早加盟罗马一个赛季，在本赛季意甲和欧联杯的25场比赛中斩获了7球1助攻。

这位荷兰小将期待自己的这两位队友能够与俱乐部签下一份新合同，他认为罗马能够从两位“顶级球员”身上获益，而这两位“顶级球员”也能给其他年轻球员传授宝贵的经验。

这位罗马边锋告诉Voetbalzone和够力足球:“斯莫林和姆希塔良非常适合球队，看看斯莫林是如何迅速改变自己状态的，他的表现简直难以置信，这对球队来说真是锦上添花。”

“他防守中的重要力量，一位真正的战士。姆希塔良也证明了他的价值。他能够进球，也能送出助攻，对球队而言非常重要。他把自己的经验传授给了球队，当然也传授给了我。我很尊敬他，因为他经历过很多。”

“他的职业生涯很辉煌，为很多俱乐部效力过，我当然可以从中学习到一些东西。我们有过很多交流，因为我和他的位置很相似。他经验丰富，所以他偶尔会给我单独开小灶，也会跟我强调我应该怎样去做。我听他告诉我这些经验，因为他对这些都经历过。

“我当然希望他们愿意留下来，并且他们确实也有机会留下来。他们是团队的重要资产，他们是顶级球员。”

小克鲁伊维特接下来讨论了足球运动中的种族主义问题，因为罗马承诺在剩下的12场意甲比赛中，所有球员的球衣上都要加上“黑人的命也是命”的宣传语。

他表示：“种族主义是世界上最糟糕的事情。它不属于这个时代。它应该已经结束了，但不幸的是，它还没有结束。”

“当你看到有这么多人在抗议时，你会感到很高兴。我们都需要把世界变得更美好。所有人和谐共处，不论你是黑皮肤还是白皮肤，应该合二为一在一起。这就是为什么我喜欢这么多人去关注种族主义问题的原因，种族主义不应该再属于这里。”