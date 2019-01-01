够力专访意本土锋霸：永记阿莱格里信任之恩

够力足球意大利站记者马萨尼专访了斯帕尔前锋佩塔尼亚，他在采访中表达了对阿莱格里当年启用他的感恩之情。

2012年12月4日，在米兰同泽尼特欧冠联赛的最后一分钟，阿莱格里教练派遣了一名年仅17岁的前锋，他此前从来没有代表米兰出场过，而熟悉米兰的人都知道，他就是目前效力于斯帕尔的佩塔尼亚。

这名身材高大的前锋，在近日接受了够力足球意大利站记者马萨尼的专访，他也谈到了一些自己的体会。

佩塔尼亚说：“我还记得我代表米兰出场的第一场比赛，这一切都非常令人赞叹，现在已经过去6年多了，但我还是记得很清楚。”

“我在这之后打了不少比赛，累积了很多经验，也取得了一些进步。”

谈到在亚特兰大度过的日子时，佩塔尼亚说：“我现在仍旧关注着他们的比赛，我在那里有许多好朋友，加斯佩里尼教练对我非常好，我喜欢看Papu（戈麦斯）和伊利西奇踢球，而我也很开心今年杜万·萨帕塔给他们带来了那么多进球。可能我在亚特兰大做得不如他好，不过当时我们的主要进攻点是Papu和伊利西奇，所以我也能接受（笑）。”

“亚特兰大有很多出色的年轻球员，他们有严密的青训体系，不惜成本在培养人才上。加斯佩里尼来了之后，他们形成了很好的化学反应。”

谈到自己的目标时，佩塔尼亚说：“我的目标是至少打进10个球，现在我在联赛中进了6球，在意大利杯上也进了1个球，现在还有不少比赛，我想我可以达到两位数的进球。”

说起米兰青年军和亚特兰大的好友克里斯坦特时，佩塔尼亚称赞道：”布莱恩（克里斯坦特）是极其出色的，他在米兰青年队和亚特兰大都非常出色，能够去罗马踢球，是他应得的。”

之后，佩塔尼亚也表达他在斯帕尔非常开心，这里的球迷非常支持这支球队，他希望可以帮助这支球队保级成功：“我会进尽可能多的球，帮助球队完成保级任务。”

而在谈到阿莱格里时，佩塔尼亚说：“我永远感激他，他让我在欧冠和意甲联赛中首次亮相，他是第一个信任我的教练，我永远也不会忘记这一点！”