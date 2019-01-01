够了！英超球员抵制社交媒体以抗议种族歧视

为回应近几个月发生的多宗备受关注的事件，英格兰职业足球运动员协会发起了这项活动。

英格兰和威尔士的职业足球运动员将于4月19日周五抵制社交媒体，以表明反对种族歧视的立场。

由职业球员协会(PFA)组织的话题为“够了”的活动旨在支持球员在4月19日上午9点至4月20日上午9点期间不要以任何形式使用社交媒体。

在周五的抵制活动之前，工会还鼓励球员在他们的社交媒体平台上发布话题为“够了”的各式图片内容。

职业球员协会表示，这一活动是对近几个月发生的多起针对球员的，高调的种族歧视事件件的回应，希望向当局和社交媒体网络施加压力，以便更好地解决这一问题。

在一份声明中这么写道：“这次抵制是足球运动长期对抗种族歧视的第一步。这是球员们团结一致的表现，呼吁社交网络和足球当局采取更有力的行动，以回应球场内外的种族歧视辱骂现象。”

就在本周，曼联队长阿什利·杨在他的球队在欧冠四分之一决赛输给巴塞罗那后，在社交媒体上遭到了种族歧视的辱骂。

上个月在黑山举行的2020年欧洲杯预选赛上，包括托特纳姆热刺后卫丹尼·罗斯在内的英格兰黑人球员也受到了种族歧视的辱骂。罗斯后来承认，他“迫不及待”要退出足球，因为足球比赛中对待种族歧视的方式。

在谈到“够了”这一活动时，这位28岁的球员说：“当我说我等不及想要离开足球场时，是因为我和许多其他球员在整个职业生涯中所遭受的种族歧视。”

“足坛存在种族歧视问题。”

“我不想让任何未来的球员重蹈我职业生涯的覆辙。总的来说，我们不愿意再袖手旁观了，因为足球当局和社交媒体公司在保护球员免受这种令人厌恶的辱骂方面做得太少了。”

沃特福德队队长特洛伊·迪尼上个月因为受到种族歧视的辱骂而关闭了他在Instagram上的评论功能。

“足球圈里的种族歧视太严重了，我们必须随时随地与之斗争。”

“周五，我们将向任何辱骂球员的人——或者其他任何人，无论是球迷还是网络上的用户——发出一个信息，那就是我们不会再容忍足球世界里的这种行为。”

“抵制只是一小步，但球员们将共同用一个声音反对种族主义——够了就是够了。”