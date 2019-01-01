夜不能寝 图赫尔害怕今年冬窗无新援

法国俱乐部主教练表示，在俱乐部引进一名新球员之前，他无法在冬窗期间睡个好觉。

托马斯·图赫尔表示，一旦巴黎圣日耳曼在转会窗口签下一名新球员，他将“好好睡一觉”，因为他正在寻求球队的补强。

巴黎圣日耳曼在一月份已经与那不勒斯中场阿兰联系在了一起，同时阿德里安·拉比奥将离开这支法甲冠军球队。

图赫尔承认冬季引进新球员的困难让他倍感紧张。

“（体育总监）安特罗（亨里克）和总统告诉我说将会有一个新援加入我们，我相信他们。”他在周六轻松战胜亚眠后告诉记者。

“但与此同时，我也担心（没人会来）。我知道冬窗转会会很复杂。

“我希望（新球员会到来），但我也害怕（没有他）。等我真的得到了这个新援，我会好好地睡一觉。”

巴黎圣日耳曼从法联杯被淘汰的阴影中走了出来，击败了10人应战的亚眠，尽管他们队中并没有超级巨星内马尔。

内马尔近来一直被传即将回归西甲冠军巴塞罗那，在这场比赛中得到了休息。但在周中输给了甘冈之后，感谢卡瓦尼和姆巴配的进球让球队再度回到了胜利的轨道上。

“这是最好的回应，也是必要的回应。对甘冈的比赛很奇怪，但我们输了。”图切尔说，“我们错过了一些东西，今天我们在精神上已经发挥了很多固有良好品质。”

“我们在开场30分钟表现强劲，然后我们失去了一些活力，下半场我们交换了德拉克斯勒和阿尔维斯的位置，取得了非常好的效果，我很高兴。我们面临的挑战是找到对付防守球队的方法，但前提是已经付出了很多很多次的尝试。”

“有时候球队很难一直赢球并保持专注。这就像在一个大俱乐部，但要找到动力从来都不容易。球队整个赛季都在展示自己的实力，输给甘冈是个例外。”

巴黎圣日耳曼将在下周六的联赛上再次面对甘冈，希望这次能取得胜绩并扩大他们在法甲积分榜上的领先优势。