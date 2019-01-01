多线作战不言倦 克洛普：我们依然疯狂地雄心勃勃

红军在繁忙的12月还有7场比赛要打，教练告诉他的球员们要一场一场地踢。

尤尔根·克洛普坚持认为让他的利物浦球员保持动力不是问题，因为他们在多条战线追求荣誉的过程中“疯狂地雄心勃勃”。

红军目前在英超积分榜上以8分的优势领先，他们需要在周二客场对阵萨尔茨堡的比赛中再得1分，才能确保进入欧冠16强。

利物浦将在本月晚些时候参加俱乐部世界杯的比赛，同时也将进入联赛杯八强，今年最后一个月的比赛将是密集而快速的。

克洛普敦促他的球员们一场一场地踢下去，首先是与萨尔茨堡的决战，奥地利球队需要三分才能出线。

他说：“这不是我希望过关的方式。我希望我们能踢出最好的比赛。”他在周一的赛前新闻发布会上说：“萨尔茨堡很高兴上一轮他们赢了根克，我们和那不勒斯打平了，所以他们有决战的机会。那不勒斯很高兴，因为他们知道他们只需要和亨克比赛。”

“我们对此有所准备。萨尔茨堡必须战胜利物浦。这是可能的，我喜欢这样。我们仍然疯狂地雄心勃勃，我们将拼命奔跑。我们来到这里没有想着要统治萨尔茨堡。”

“我们必须专注于下一场比赛。这很艰难，因为我们每三天踢一场。明晚是我们一生中最重要的比赛，因为没有其他的比赛了。”

10月在安菲尔德与萨尔茨堡的比赛中，利物浦在主场4-3击败萨尔茨堡的比赛中失球3次，而在客队的得分手中，年轻射手哈兰德的进球更是令人兴奋。

克洛普的队员们在上一场对阵伯恩茅斯的比赛中完成了他们14场比赛中的第一次零失球，但是德国教练希望他的球队能够处理好进球如麻的哈兰德。

“保持零失球对明天的比赛并不重要。”他说：“丢球会发生的。我认为我们防守得很好。我们在第一回合对萨尔茨堡的比赛中防守得不是很好。他们是一支令人惊讶的球队，在反击中取得了很多进球。我们非常了解他们的长处，我们希望能够消除这些长处。”

“你如何防守一个好的前锋？试着阻止球进入禁区。他真是个天才。”

利物浦将在周二进行本月的第三场比赛，在今年年底前，他们还将在两大洲进行五场比赛。克洛普重申了对他的球员的很多要求，但是他希望他们能够享受胜利的感觉。

“我们知道自己的日程安排。”他补充道：“两天前我们踢了一场艰苦的比赛。一场非常艰苦的比赛。我们不期待丢分，我们不接受丢分，孩子们也一样。”

“我们要求自己高度集中。我们正处在人生最紧张的时期，但我们会尽力去享受。毫无疑问，这很困难，但这并不能阻止我们。”