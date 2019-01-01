多纳鲁马祝福伊瓜因转会切尔西一切顺利

阿根廷人看起来准备转会前往西伦敦，他的队友明确表示肯定会支持他在斯坦福桥取得成功。

在米兰前锋伊瓜因转会切尔西之前，多纳鲁马对他表示了祝福。

伊瓜因没有出现在周一米兰2:0战胜热那亚的比赛中，主教练加图索暗示尤文图斯的租借球员的注意力不在这里。

将这位阿根廷国脚带到斯坦福桥的交易还没有最终敲定，但是看起来他可能已经为米兰踢了他的最后一场比赛。

在米兰战胜热那亚的的比赛中做出了许多漂亮的扑救的多纳鲁马不确定伊瓜因为什么想在租借6个月后寻求转会。

“如果伊瓜因做出这样的选择，那一定是有原因的，但他是我的朋友，我希望他一切都好。”多纳鲁马告诉意大利天空体育。

在上周意大利超级杯0:1负于尤文图斯的比赛后，博里尼和苏索重新回到了米兰的首发阵容中，他们在加图索的手下赢得了一场来之不易的胜利。

博里尼以一个近距离的射门为米兰率先得分，随后苏索将球打在了门柱内侧折射入网。此前米兰在联赛背靠背的客场比赛中都没有取得进球，但这次的胜利让米兰上升到了积分榜第四位。

多纳鲁玛承认米兰在热那亚的比赛中起步较慢，但是这位19岁的门将很高兴自己的球队在意甲联赛中取得了三分。

“超级杯的失利让我们很受伤，但我们的目标是第四名，现在我们做到了。现在让我们把注意力集中在下一场比赛上，这场比赛已经稳了。”

“我们的开局做得不好，但我们一起经历了所有的痛苦，这是最重要的。我们踢得很努力，我们的实力最终赢得了一场非常艰难的比赛。”

“还有很长的一段路要走，但我们将竭尽全力实现我们的目标。”

失去伊瓜因后，米兰的前四任务可能还将继续，但是助理教练里奇奥希望其他人，比如帕特里克·库特罗内，能够接替他的位置。

里奇奥说：“我想强调帕特里克·库特罗内在意大利杯、超级杯以及今天的比赛中的出色表现。他在进攻区域、前场拦截和为球队效力方面都很出色。”