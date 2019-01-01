多纳鲁马盛赞曼奇尼：我们都听他的

这位蓝衣军团的教练正在带领球队取得一系列令人印象深刻的连胜，但他认为这与意大利传奇人物执掌帅印时取得的成就相比简直是小巫见大巫。

意大利门将吉安路易吉·多纳鲁马对国家队教练罗伯托·曼奇尼表达了敬意，曼奇尼本人却淡化了自己的影响力。周六，意大利2-0战胜希腊，提前三轮确保了他们在2020年欧洲杯的席位。

多纳鲁马对曼奇尼的影响力表示赞赏，称他让意大利重拾了2018年世界杯预选赛失利后的自豪感。

“他是一个出色的教练，我们都听他的。他有很好的原则。我们都听他的，我们必须在欧洲杯期间也这样做，因为他肯定会带领我们走上正确的道路。”

战胜希腊是曼奇尼的球队的第八场连胜，这意味着只要意大利在周二击败列支敦士登，球队将追平队史连胜纪录。

但是曼奇尼否认了这一点的重要性，他强调了创造纪录的教练——维托里奥·波佐——有着更令人印象深刻的遗产。

“波佐是一个传奇，因为他赢得了两届世界杯，其他的都不算。”曼奇尼补充道：“我们希望神奇的夜晚再次降临，希望六月的夜晚更加美丽。”

意大利足协主席加布里埃尔·格拉维纳认为，在最近的成功之后，意大利在球场内外都迎来了一个重要的转折点。

他说：“今晚，这个梦想变成了现实，这是一个美妙的时刻。最重要的是人们重新找回了他们对蓝衣军团的热情，我们当然在正确的轨道上，恢复了我们近年来失去的很多东西。”