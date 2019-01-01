多纳鲁马盛赞曼奇尼：我们都听他的
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意大利门将吉安路易吉·多纳鲁马对国家队教练罗伯托·曼奇尼表达了敬意，曼奇尼本人却淡化了自己的影响力。周六，意大利2-0战胜希腊，提前三轮确保了他们在2020年欧洲杯的席位。
多纳鲁马对曼奇尼的影响力表示赞赏，称他让意大利重拾了2018年世界杯预选赛失利后的自豪感。
“他是一个出色的教练，我们都听他的。他有很好的原则。我们都听他的，我们必须在欧洲杯期间也这样做，因为他肯定会带领我们走上正确的道路。”
战胜希腊是曼奇尼的球队的第八场连胜，这意味着只要意大利在周二击败列支敦士登，球队将追平队史连胜纪录。
但是曼奇尼否认了这一点的重要性，他强调了创造纪录的教练——维托里奥·波佐——有着更令人印象深刻的遗产。
“波佐是一个传奇，因为他赢得了两届世界杯，其他的都不算。”曼奇尼补充道：“我们希望神奇的夜晚再次降临，希望六月的夜晚更加美丽。”
意大利足协主席加布里埃尔·格拉维纳认为，在最近的成功之后，意大利在球场内外都迎来了一个重要的转折点。
他说：“今晚，这个梦想变成了现实，这是一个美妙的时刻。最重要的是人们重新找回了他们对蓝衣军团的热情，我们当然在正确的轨道上，恢复了我们近年来失去的很多东西。”